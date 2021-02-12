Son dakika: Gara, PKK'ya mezar oluyor! 33 terörist öldürüldü

Yurt içinde Eren Operasyonlarına devam eden TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), sınır ötesinde de PKK'lı teröristlerin barındığı alanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı. Gara bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisizleştirmek amacıyla başlatılan operasyon başarıyla devam ediyor. Pençe Kartal-2 Harekâtı sırasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuştu. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

"50'yi aşkın hedef ortadan kaldırıldı"

Açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekâtı dâhilinde düzenlenen hava harekâtı ile öncelikle PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen sözde karargâh bölgeleri, mühimmat depoları, sığınaklar ve barınaklardan meydana gelen 50'yi aşkın hedefin ortadan kaldırıldığı bildirildi.

"Uçaklar havadan vurdu"

Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 40'ı aşkın uçağın yer aldığı kaydedilen açıklamada, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile tanker uçaklarının da söz konusu harekâtta görev aldığı ifade edildi. Açıklamada, havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının yer aldığı hava harekâtı kapsamında genel olarak yerli ve millî mühimmatların kullanıldığı belirtildi.

"Büyük darbe vuruldu"

Hedeflerin tam isabet ile ortadan kaldırıldığı aktarılan açıklamada, PKK terör örgütünün Gara'daki varlığına büyük bir darbe vurulduğu ifade edildi.

"33 terörist etkisizleştirildi"

Açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında düzenlenen hava operasyonunun ardından Gara bölgesine kara unsurlarının indiği kaydedilerek, şimdiye dek 33 PKK'lı teröristin etkisizleştirildiği ve bunlardan ikisinin PKK terör örgütünün söz yönetim kadrosunda bulunduğu belirtildi.

3 asker şehit olmuştu

Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma çıkmıştı. Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan ile Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun söz konusu çatışma esnasında şehit olmuş, 4 askerin yaralandığı ifade edilmişti. Yaralı askerlerden Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler de şehit olmuştu. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerlere Allah'tan rahmet dilenmiş, yakınlarına da başsağlığı dilekleri iletilmişti.

Pençe Kartal-2 Harekâtı nedir?

MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) başarılı operasyonları sonucu ciddi kayıplara uğrayan terör örgütü PKK/KCK'nın Kuzey Irak'ta bulunan bazı alanlarda varlığını devam ettirdiği, tekrar mevzi ve barınma alanı kurmayı sürdürdüğü ve büyük bir saldırıya hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK/KCK'lı teröristler ile diğer teröristlerin etkisizleştirilmesi, Türk milletine ve güvenlik personeline yönelik muhtemel saldırıların önüne geçilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için Gara'da yer alan ve teröristlerin kullandığı hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Operasyonu'nun başlatıldığı ifade edildi. Uluslararası hukuk kurallarına dayanarak meşru müdafaa hakkının kullanıldığı belirtilen açıklamada, 10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Gara nerede?

Irak'ın kuzeyinde bulundan dağlık bölgeye Gara deniliyor. Türkiye sınırına 40 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Engebeli bir araziye sahip olan Gara Dağı teröristler için önem taşıyor. Dağlık olduğu için teröristler tarafından Kandil Dağı kadar önemli görülüyor.