Son Dakika: Fransa Karıştı! Sokaklar İnsanlarla Dolup Taştı

Son dakika haberine göre Fransa’nın yeniden karıştığı bilgisine ulaşıldı. Halk tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşıt olan protestolara düzenlenmeye devam ederken Fransa karıştı. Fransa halkının basın özgürlüğü kısıtlamasından ve polisin şiddetini artırmasından endişe duyduğu anlaşıldı. Başta Paris olmak üzere daha birçok şehirde, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi, gazeteci sendikaları, sarı yeleklilerin çağrısı ile binlerce kişi sokağa dökülüp tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. Meydanda toplanan göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede polisin cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunması dikkat çeken gelişme olarak görüldü. Ele alınacak olan yasanın çıkması durumunda güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletileceği bilgisine ulaşıldı.

Göstericiler toplanma alanı olarak başkentteki Republique Meydanı’nı tercih ederken zaman zaman polis ile aralarında gerginlik yaşanması kaçınılmaz oldu. polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalesi dikkat çekti. Bu duruma karşılık olarak İnsan hakları örgütleri, söz konusu olan yasa tasarısına karşı her hafta gösteriler düzenleme kararını aldığını açıkladı.

Genel güvenlik yasa tasarısının 22. maddesinin martta senatoda ele alınacağı bilgisine ulaşıldı. Ele alınacak olan yasanın polislerin ve jandarmaların gösterileri izlemek amacı ile insansız hava araçları kullanmasını içerdiği bilinmektedir. Yasa tasarısının 22. maddesinde polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetisinin geliştirileceği bilgisine ulaşılırken gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınması da içerilmektedir.

Güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve bununla birlikte 45 bin avroya kadar para ceza verilmesini öngören 24. maddenin düzenlenme kararı alınmıştı. Tasarının 24. maddesinin gelen tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılan konular arasında yer alırken yaşanacak olan gelişmeler ise merak konusu oldu.