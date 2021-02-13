Son Dakika Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Kadir Topbaş kimdir?

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16 Kasım 2020 tarihinden itibaren hastanede tedavi gören Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Yakalandığı virüsten bir türlü kurtulamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi.

Kadir Topbaş kaç yaşında öldü?

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, 75 yaşındaydı. Amerikan Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Topbaş 13 Şubat 2021 tarihinde vefat etti!

16 Kasımda hastaneye yatırılan Topbaş, 4 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

3 dönem İBB Başkanlığı yapan Topbaş, 2017 yılında istifa ederek görevinden ayrılmıştı!

ğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.

Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş halen bu görevi sürdürmektedir.

Kadir Topbaş'ın Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı ‘Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent’, TAÇ Vakfı ile birlikte hazırladığı ‘Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II’ ve ‘Anılarda Beyoğlu’ isimli eserleri bulunmaktadır.

Kadir Topbaş 2007'den bu yana dünya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın eş başkanıdır.

Topbaş aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini, Tarih ve Çevre Vakfı (TAÇ Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

2010 yılında üç yıllığına, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) dönem başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık için bir sonraki seçimler, UCLG'nin 2013 yılında Fas'ın Rabat kentinde yapılan ve 130'a yakın ülkeden üç binden fazla delegenin katıldığı olağan kongresinde yapıldı.

Tek adayla gidilen seçimde, Topbaş 2016'ya kadar görev yapmak üzere yeniden başkan seçildi. Topbaş ayrıca 2011'de Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına seçilmişti.

Kişisel hayatı

Topbaş, Özleyiş Topbaş'la evli ve üç çocuk babasıdır.

Ödülleri

2010 İstanbul Turizm Onur Ödülü'nü, Sütlüce Kongre Merkezi ve İstanbul Kongre Merkezi gibi İstanbul'un dünyada önemli bir kongre merkezi olması yolunda çok önemli olan projelere imza atmasıdır

Kendi alanında Dünya Başkanı olması (UCLG Başkanı seçilmesi), İstanbul için yaptığı tüm çalışmalar ile İstanbul turizmine katkılarından dolayı almıştır."

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 16:39