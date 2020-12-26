Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstifa Etti Mi?

Neler Olmuştu?

Ermenistan Dağlık Karabağ karşısında yenilgi almıştı. Bu durum karşısında Ermenistan halkı protestolar düzenlemişti. Ülkede başbakan karşıtı eylemler yapıldı. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında galibiyet alamaması sonucunda Ermenistan halkı protesto ve eylemlere başladı. Başbakan Nikol Peşinyan karşısında halk ayaklardı. Protestolarda bulundular. Halk Peşinyan’ı “Nikol Haini” sözleri ile protesto etti. Protestolar her geçen gün daha da arttı. Artan eylemler sonucu Bakan konuşma yaptı. Sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Paşinyan Hangi Açıklamalarda Bulundu?

İstifa Etmeye Hazırım

Ermenistan halkının “Nikol Haini” sloganları sonrasında Paşinyan açıklamalarla bulundu. Ülkede protestolar artarak devam ediyor. Peki başbakan hangi açıklamalarda bulundu?

İşte o açıklama…

Halkın karşısında yer alması sonucunda Paşinyan ise Ermenistan halkı isterse işimi bırakırım. Başbakanlık görevime devam edip etmeme kararını halkın kararına bırakacağım açıklamalarında bulundu.

Nikol Paşinyan kimdir?

Nikol Paşinyan 1975 doğumludur. Ermenistan Devlet Üniversitesi’nde gazetecililik bölümünde eğitim gösmüştür ancak mezun değildir. Yapmış olduğu siyasi faaliyetleri sebebi ile 4 yıl sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan’ın devamsızlığı ise okuldan uzaklaştırılmasına gerekçe olarak gösterilmiştir. Paşinyan’ın okulundan arkadaşları ise uzaklaştırmaya dair farklı sebepler sunmuştur.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı olan Petrosyan 2008 yılına seçimi kaybetmiş ve insanlar sokağa dökülmüştür. Protestoların lideri olan Paşinyan için ise arama kararı çıkartmıştır. Bakan, 2 yıl sonra ise af ile salıverilmiştir. 2012 yılında milletvekili seçilmiştir. İsmi Toplumsal Sözleşme olan partinin lideri olmuştur. 2018 yılında ise tekrar sokağa çıkmış ve Sarkisyan hükümetine istifa çağrısının lideri olmuştur.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 01:25