Son dakika: Erken seçim olacak mı?

Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürüyor. Bir sonraki genel seçimler 2023 senesinin Haziran ayında yapılacak. Fakat muhalefet partileri, erken seçim talebinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu tartışmalara noktayı koydu.

Erdoğan, daha önce erken seçim tartışmalarına ilişkin birçok kez açıklama yaptığını belirterek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) muhalefette bulunan siyasi partiler gibi seçim konusunda aceleci davranmadığını söyledi.

"Kafanıza göre seçim yapamazsınız"

Bir sonraki genel seçimlerin 2023 senesinin Haziran ayında yapılacağını belirten Erdoğan, söz konusu tarihten önce seçim yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Erdoğan, demokratik ülkelerde insanların kafalarına göre erken seçime gidemeyeceklerini kaydederek, muhalefet partilerinin boşuna erken seçim yaygarası çıkardıklarını söyledi.

"Erken seçim tarihi kesinleşti"

Erken seçimin hiçbir şekilde söz konusu bile olamayacağına dikkat çeken Erdoğan, bir sonraki seçimler için 2023 senesinin Haziran ayına işaret etti.

Akşener: Türkiye demokrasiden yoksun

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye'nin gidişatından memnun olmadığını belirterek, erken seçim talebinde bulunmuştu. Türkiye'de şeffaflık ve liyakatin olmadığına dikkat çeken Akşener, fakir insanların artık ölüme terk edildiğini söylemişti. Akşener, kodamanlara para akıtıldığını belirterek, Türkiye'nin adalet ve demokrasiden yoksun olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yönetemediklerini kabul etsinler

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Akşener'in erken seçim çağrısına destek vermişti. Toplumun üstündeki maliyetin arttığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içeride ve uluslararası arenada zayıfladığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, ülkemizde demokrasinin büyümesi ve hukukun üstünlüğü kavramının iyice yerleşmesi gerektiğini belirtmişti. İktidarın artık Türkiye'yi yönetemediğini kabul etmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkeyi yönetmek için milletin hakemliğine başvurulması gerektiğini, bunun demokrasinin bir kuralı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, halktan korkulmaması gerektiğini ifade ederek, zaten halkın memnun olması durumunda yine AK Parti'yi iktidara taşıyacağını kaydetmişti.

Davutoğlu: 2021'de seçim olabilir

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye'nin 2,5 sene daha bu zihniyetle idare edilmesinin yanlış olacağını kaydederek, ülkemizin seçim psikolojisine girdiğini söylemişti. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin her zaman seçime hazır durumda olduğunu ifade etmişti. Ekonomide yürütülen politikaların devam ettirilmesi halinde ciddi bir daralma yaşanacağını ileri süren Davutoğlu, 2021 senesinde erken seçime gidilmesi ihtimalinin çok fazla olduğunu belirtmişti. Davutoğlu, genel seçimlerde en güçlü siyasi partilerden birisinin de Gelecek Partisi olacağını kaydederek, koşulların erken seçimi dayattığını söylemişti.

Babacan: Yargı bağımsızlığı yok

DEVA Partisi lideri Babacan, 2023 senesinin Haziran ayına kadar mevcut sistemin devam edemeyeceğini kaydederek, Cumhurbaşkanı'nın erken seçimi tercih edebileceğini belirtmişti. Reform söylemlerinin arttığını ve ekip değişikliğine gidildiğini ifade eden Babacan, bunların neticelerinin bekleneceğini ancak hiçbir şeyin değişmeyeceğini ileri sürmüştü. Babacan, mevcut yönetimin bazı alanlarda pragmatist hareket edebileceğini belirterek, hukuk reformunun gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Babacan, şu anki zihniyetin yargı bağımsızlığına inanmadığını iddia ederek, Türkiye'nin büyük bir adalet ve özgürlük problemine sahip olduğunu ifade etmişti.

Karamollaoğlu: İstikrar için erken seçim şart

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, erken seçimin Türkiye'nin istikrarı için önemli olduğuna dikkat çekerek, bir yıldan önce seçim yapılacağına inanmadığını söylemişti. Karamollaoğlu, Türkiye'de iktidara yönelik güvenin azaldığını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 16:26