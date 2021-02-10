Son dakika: Eren-9 Operasyonu başlatıldı! 2 bin 218 personel katılıyor

Türkiye'de Eren Bülbül anısına başlatılan Eren Operasyonları'na bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu ile Türkiye gündeminden PKK terör örgütünün tümüyle silinmesinin ve teröristlerin etkisizleştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu'nda 2 bin 218 personelin yer aldığı bildirildi. Söz konusu operasyonda, önceki operasyonlarda da olduğu gibi Güvenlik Korucuları, PÖH (Polis Özel Harekât), Jandarma Komando ve JÖH'ün (Jandarma Özel Harekât) görev yürüttüğü kaydedildi.

Şu ana kadar başlatılan Eren Operasyonları ise şöyle:

Eren-1 Tendürek Operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin arasındaki Tendürek Dağı'nda başlatılan operasyonda 1.017 personelin yer aldığı bildirildi.

Eren-2 Lice Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılan operasyona 2.024 personelin katıldığı kaydedildi.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu

Ağrı Dağı'nda başlatılan operasyonda 1.040 personelin yer aldığı bildirildi.

Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu

Muş ve Bingöl arasında bulunan Karlıova-Varto'da başlatılan operasyona 1.620 personelin katıldığı ifade edildi.

Eren-5 Bagok Operasyonu

Mardin'de başlatılan operasyonda 2.550 personelin yer aldığı kaydedildi.

Eren-6 Mergelo Operasyonu

Siirt ve Bitlis'te başlatılan operasyona 1.453 personelin katıldığı bildirildi.

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu

Tunceli'de başlatılan operasyonda 1.062 personelin yer aldığı ifade edildi.

Eren-8 Amanoslar Operasyonu

Hatay, Gaziantep ve Osmaniye kırsalında başlatılan operasyona 1.670 personelin katıldığı kaydedildi.

Eren Bülbül nasıl şehit olmuştu?

Anısına Eren Operasyonları başlatılan Eren Bülbül'ün kim olduğunu hatırlayalım. 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde PKK'lı hain teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma meydana gelmişti. 15 yaşında olduğu öğrenilen Eren Bülbül, teröristlerin evlerden erzak çaldıklarına dair bir ihbarda bulunmuştu. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin erzak çalmak amacıyla girdikleri evleri güvenlik güçlerine gösterirken hainler tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Aynı zamanda alçakların saldırısı sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Gedik de şehit olmuştu. Bu olay Türkiye'deki herkesi derinden üzmüştü. Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül, bu duruma tepki göstermişti. Oğlunun çatışma bölgesine götürülmesini ihmal olarak değerlendiren Ayşe Bülbül, ilk olarak can güvenliği istediğini, daha sonra da oğlunun oraya neden götürüldüğünü öğrenmek istediğini ifade etmişti.

Maçka İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde okuduğu öğrenilen Eren Bülbül'ün babasını kaybetmesinin ardından annesine ve kardeşlerine destek olmak için bahçe işleriyle meşgul olduğu ifade edilmişti. Boş vakitlerinde yevmiye ile çalışan Eren Bülbül, küçük yaşta ailesine maddi anlamda destek vermek üzere mücadele etmeye başlamıştı. Eren Bülbül'ün şehit olmasına yol açan saldırının failleri Levent Dayan, Barış Coşkun, Bedrettin Çeliker ve Mehmet Yakışır etkisizleştirilmişti. Böylece Eren Bülbül'ün kanı yerde bırakılmamıştı.