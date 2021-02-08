Son dakika: Eren-8 Operasyonu başladı! 1.670 personel yer alıyor

Türkiye'de teröre karşı mücadele Eren Operasyonları ile sürüyor. Son olarak Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen teröristlerin inlerini başlarına yıkmak için bu kez Gaziantep, Osmaniye ve Hatay kırsalında harekete geçti. Söz konusu operasyonda 1.670 personelin yer aldığı ifade edildi. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda 96 operasyonel timin bulunduğu bildirildi.

Operasyona ilişkin açıklama ise yine İçişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, JÖH (Jandarma Özel Harekât), Güvenlik Korucuları, Jandarma Komando ve PÖH'ün (Polis Özel Harekât) yer aldığı Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nun Gaziantep, Osmaniye ve Hatay kırsalında 1.670 yiğit personelle başlatıldığı ifade edildi.

Şu ana kadar hangi operasyonlar başlatıldı?

Trabzon’un Maçka ilçesinde 2017 senesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Eren Bülbül anısına şimdiye dek başlatılan operasyonlar şöyle:

- Eren-1 Tendürek Operasyonu: 1.017 personelin yer aldığı operasyon, Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı'nda başlatılmıştı.

- Eren-2 Lice Operasyonu: 2.024 personelin yer aldığı operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılmıştı.

1.040 personelin katıldığı operasyon, Ağrı Dağı'nda başlatılmıştı.

- Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu: 1.620 personelin katıldığı operasyon, Bingöl ve Muş arasındaki Karlıova-Varto'da başlatılmıştı.

- Eren-5 Bagok Operasyonu: 2.550 personelin yer aldığı operasyon, Mardin'de başlatılmıştı.

- Eren-6 Mergelo Operasyonu: 1.453 personelin yer aldığı operasyon, Bitlis ve Siirt'te başlatılmıştı.

- Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu: 1.062 personelin katıldığı operasyon Tunceli'de başlatılmıştı.

Eren Bülbül, hatırlanacağı üzerine Trabzon'un Maçka ilçesinde hainlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu. Güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 11 Ağustos 2017 tarihinde Köprüyanı Mahallesi'nde çatışma çıkmıştı. Eren Bülbül, teröristlerin erzak çaldığına ilişkin bir ihbarda bulunmuş ve söz konusu teröristlerin erzak çalmak amacıyla girdiği evi güvenlik güçlerine gösterdiği esnasında hainler tarafından ateş açılmıştı. 15 yaşında olan Eren Bülbül, söz konusu saldırının neticesinde şehit olmuştu. Aynı saldırı esnasında Jandarma Astsubay Başçavuş Gedik de şehit düşmüştü.

Ailesine destek olabilmek için mücadele veriyordu

Maçka Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde okuyan Eren Bülbül babasını kaybetmiş ve annesine destek olmak için mücadele vermeye başlamıştı. Bahçe işleriyle ilgilenen Eren Bülbül, yevmiye usulüyle çalışmış, annesine ve kardeşlerine yardımcı olmaya çalışmıştı. Eren Bülbül'ün şehit olmasına neden olan saldırının failleri ise öldürülmüştü. Mehmet Yakışır, Barış Coşkun, Bedrettin Çeliker ve Levent Dayan isimli teröristlerin öldürülmesiyle Eren Bülbül'ün kanı yerde bırakılmamıştı. Eren Bülbül'ün annesi olan Ayşe Bülbül, oğlunun bir ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Oğlunun çatışma alanına götürülmesine tepki gösteren Ayşe Bülbül, sadece can güvenliği istediğini dile getirmişti.