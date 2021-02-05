Son dakika: Eren-7 Operasyonu 1.062 personelle başladı!

Türkiye'de terörü tamamen bitirmek amacıyla başlatılan Eren Operasyonları sürüyor. Son olarak Eren-7 Operasyonu 1.062 personelle Tunceli'de başladı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin inlerini başlarına yıkmak amacıyla Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu için harekete geçildiği bildirildi. Açıklamada, Tunceli'de başlatılan operasyona 1.062 personelin katıldığı ifade edildi. Söz konusu personelin ise PÖH (Polis Özel Harekât), JÖH (Jandarma Özel Harekât), Güvenlik Korucuları ve Jandarma Komando birliklerinden oluştuğu kaydedildi.

Eren Operasyonları'nın Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül anısına gerçekleştirildiği biliniyor. Şu ana kadar düzenlenen operasyonlar şu şekilde:

- Eren-1 Tendürek Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında yer alan Tendürek Dağı'nda başlatılmıştı. Operasyona 1.071 personelin katılım gösterdiği bildirilmişti.

- Eren-2 Lice Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyona 2.024 personelin katılım gösterdiği ifade edilmişti.

- Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu

Ağrı Dağı'nda başlatılan operasyona 1.040 personelin katıldığı duyurulmuştu.

Muş ve Bingöl arasında bulunan Karlıova-Varto'da 1.620 personel ile başlatılmıştı.

- Eren-5 Bagok Operasyonu

Mardin'de 2.550 personel ile başlatılmıştı.

- Eren-6 Mergelo Operasyonu

Siirt ve Bitlis'te başlatılan operasyona 1.453 personelin katıldığı bildirilmişti.

Eren Bülbül kimdir?

Adına Eren Operasyonları başlatılan Eren Bülbül kimdir? Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül'ün şehit düşmesi herkesi üzmüştü. 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri, Köprüyanı Mahallesi'nde çatışmıştı. Bunun üzerine henüz 15 yaşında olan Eren Bülbül, PKK'lı teröristler tarafından erzak çalındığına dair bir ihbarda bulunmuştu. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin erzak çalmak üzere girdiği evi güvenlik güçlerine göstermişti. O esnada PKK'lı teröristler tarafından ateş açılmış ve Eren Bülbül hain bir saldırının sonucu şehit düşmüştü. Söz konusu saldırı da Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in de ne yazık ki şehit düştüğü ifade edilmişti.

Yevmiye ile çalışıyordu

1 Ocak 2002 tarihinde doğan Eren Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde babasını kaybetmişti. 2016 senesinde babasının hayatını kaybetmesi üzerine Eren Bülbül, ailesine destek olmak amacıyla bahçe işleriyle uğraşmaya başlamıştı. Eren Bülbül, ailesine maddi anlamda yardımcı olmak için yevmiye ile çalışmaya başlamıştı. Trabzonspor'u çok sevdiği öğrenilen Eren Bülbül'ün 12 kardeşe sahip olduğu ifade edilmişti. THY'nin (Türk Hava Yolları) bir yolcu uçağına Eren Bülbül'ün anısını yaşatmak için Maçka ismi verilmişti.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun çatışma bölgesine götürülmesine tepki göstermiş ve bunun ihmal olduğunu ifade etmişti. Evinin PKK'lı teröristler tarafından soyulmasının önemli olmadığını, yalnızca can güvenliklerinin sağlanmasını istediğini belirten Ayşe Bülbül oğlunun kaybı nedeniyle yıkılmıştı. Eren Bülbül'ün şehit edildiği alçak saldırının failleri Levent Dayan, Bedrettin Çeliker, Barış Coşkun ve Mehmet Yakışır öldürülmüştü. Böylece Eren Bülbül'ün kanı yerde bırakılmamıştı. Güvenlik güçlerine yardım ederken şehit düşen Eren Bülbül'ün anısını yaşatmak üzere Eren Operasyonları düzenleniyor. Eren Operasyonları ile teröristlerini inleri başlarına yıkılıyor.