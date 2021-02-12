Son dakika: Eren-10 Operasyonu başlatıldı! 1.073 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eren Operasyonlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı. Şırnak-Siirt bölgesindeki teröristleri etkisizleştirmek amacıyla başlatılan operasyonda 1.073 personel yer alıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eren-10 Gabar Operasyonu ile PKK terör örgütüne darbe vurulması ve Şırnak-Siirt bölgesinde yer aldığı öngörülen teröristlerin etkisizleştirilmesi hedefleniyor.

Eren-10 Gabar Operasyonu'na katılan personel şöyle:

- Jandarma Komando,

- PÖH (Polis Özel Harekât),

- Güvenlik Korucuları,

- JÖH (Jandarma Özel Harekât).

Eren Operasyonları'nın bilançosu

Eren Operasyonları, Türkiye'nin yurt içinde teröristleri etkisizleştirmek üzere başlattığı operasyonlardan biri. Söz konusu operasyonlar, 11 Ocak 2021 tarihinde Eren Bülbül anısına başlatıldı. Eren Operasyonları'nda şu ana kadar 3 teröristin etkisizleştirildiği öğrenildi. 58 iş birlikçinin yakalandığı operasyonlarda teröristlere ait olduğu değerlendirilen 213 mağara, depo ve sığınağın ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda yaşam ve gıda ürünü ile birçok silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonlarının başarıyla sürdüğüne dikkat çekti.

Şu ana kadar hangi operasyonlar başlatıldı?

Eren-1 Tendürek Operasyonu:

Ağrı'ya bağlı Doğubayazıt ilçesi ile Van'a bağlı Çaldıran ilçesinin arasında bulunan Tendürek Dağı'nda başlatıldı. 1.017 personelin operasyonda görev yürüttüğü bildirildi.

Eren-2 Lice Operasyonu:

Diyarbakır'a bağlı Lice ilçesinde başlatıldı. 2.024 personelin operasyonda görev aldığı ifade edildi.

Ağrı Dağı'nda başlatıldı. 1.040 personelin operasyonda görev yürüttüğü kaydedildi.

Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu:

Muş ile Bingöl arasında yer alan Karlıova-Varto bölgesinde başlatıldı. 1.620 personelin operasyonda görev aldığı bildirildi.

Eren-5 Bagok Operasyonu:

Mardin'de başlatıldı. 2.550 personelin operasyonda görev yürüttüğü ifade edildi.

Eren-6 Mergelo Operasyonu:

Bitlis ve Siirt'te başlatıldı. 1.453 personelin operasyonda görev aldığı kaydedildi.

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu:

Tunceli'de başlatıldı. 1.062 personelin operasyonda görev yürüttüğü bildirildi.

Eren-8 Amanoslar Operasyonu:

Osmaniye, Hatay ve Gaziantep kırsalında başlatıldı. 1.670 personelin operasyonda görev aldığı ifade edildi.

Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu:

Hakkâri'de başlatıldı. 2.018 personelin operasyonda görev yürüttüğü kaydedildi.

Anısına Eren Operasyonları başlatılan Eren Bülbül kimdir? Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında 11 Ağustos 2017 tarihinde bir çatışma yaşanmıştı. Henüz 15 yaşında olan Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin evlerden erzak çaldığına dair bir ihbar yapmıştı. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığı evleri güvenlik güçlerine göstermişti. O sırada Eren Bülbül, hainlerin açtığı ateş neticesinde şehit düşmüştü. Alçak saldırı esnasında Jandarma Astsubay Başçavuş Gedik de şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının failleri daha sonra tek tek öldürülmüştü. Babasını kaybettikten sonra annesi ve kardeşleriyle hayat mücadelesi veren ve bahçe işleriyle uğraşarak ailesine maddi yardımda bulunan Eren Bülbül'ün şehit olması herkesi kahretmişti.