Son Dakika: Erdoğan ve Biden Görüşmesi! Beyaz Saray Açıklama Yaptı

Beyaz Saray’dan Türkiye’yi ilgilendirecek önemli bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’in bir telefon görüşmesi yapacağına dair bilgi paylaşımı gerçekleşti. Beyaz Saray sözcüsü, yaptığı açıklama ile iki liderin kısa zamanda bir araya geleceği hakkında ilk sinyalleri bu şekilde vermiş oldu. İşte iki ülkeyi ilgilendiren konu hakkında detaylı bilgiler…

Beyaz Saray Sözcüsü Açıkladı!

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Psaki, Türkiye ile ilgili olan bir soruya da yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsüne, Biden’ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon konuşması gerçekleştirmediği soruldu. Jen Psaki Türkiye ve ABD ilişkilerini yakından ilgilendiren bu soruyu cevaplayıp flaş açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray sözcüsü, Erdoğan ve Biden’in bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği hakkında soruyu yanıtladı. Peki Erdoğan ve Biden görüşecek mi? İşte merak edilen soru ve yanıtı!

ABD Başkanı Joe Biden ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirecek

Düzenlenen bir basın toplantısında Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’ye Türkiye ve ABD ilişkileri hakkında bir soru soruldu. Saray sözcüsü Psaki, kendisine yöneltilen soruya cevap vererek Türkiye ile olan ilişkilerini değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın neden hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramadığı sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray sözcüsü, iki ülke liderinin bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın birçok dünya liderini daha araması gerektiğinden toplantı sırasında bahsedildi. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın kısa zaman içerisinde görüşmelerini yapacağını ifade etti. Gelecek hafta ve önümüzdeki aylarda Biden’ın bahsi geçen görüşmeleri yapacağını ifade eden Psaki, bir noktada Erdoğan ile de görüşme yapılacağından emin olduğunu açıkladı.