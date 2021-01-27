Son Dakika: Erdoğan, SpaceX ve Tesla Kurucusu Elon Musk İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en zengin 2. ismi olan ve SpaceX ile Tesla gibi önemli şirketlerin kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk ile görüştü. Erdoğan ve Musk arasındaki görüşmeyi, İletişim Başkanlığı duyurdu.

Uzay teknolojileri konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Musk ve Erdoğan arasındaki görüşmenin detayları merak edilirken, konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Milyarder iş adamı Elon Musk daha önce 2017 yılında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaretinde Erdoğan ile görüşmüştü.