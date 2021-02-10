Son dakika: Erdoğan'dan Miçotakis'e "Çılgın Türkler" mesajı!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize yönelik tehditler savuran Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e karşılık verdi. Erdoğan, Kıbrıs adasının Türkiye tarafından işgal edildiğini iddia eden Miçotakis'e sert çıktı.

"Masayı tekmeleyen sensin"

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'nın meydan okuduğunu belirterek, bu durumda Türkiye ile Yunanistan'ın bir araya gelemeyeceğini ifade etti. Miçotakis'in meydan okumak yerine haddini bilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, söz konusu liderin müzakere masasını tekmelediğini dile getirdi.

"Biz ayaktayız"

Erdoğan, Ege Adaları'nda yapılanların açık bir şekilde ortada olduğuna dikkat çekerek, Yunanistan'ın kendisine gelecek olan desteğe güvendiğini ancak Türkiye'nin daima dimdik bir şekilde ayakta olduğunu ve bu konuda ne gerekiyorsa yapılacağını aktardı.

"Çılgın Türkler" mesajı!

Miçotakis'in güvendiği dağlara karlar yağdığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğini söyledi. Erdoğan, Yunanların "Çılgın Türkleri tanıyacaklarını" belirtti.

Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözüme odaklanarak görüşülmesi gerektiğini kaydederken, burada sadece iki devletli çözümün tartışılabileceğini ifade etti. Tarihten ders alınması gerektiğini aktaran Erdoğan, Kıbrıs adasında barış ve huzurun bulunduğu bir geleceğin ancak bu şekilde kurulabileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ziyaret etmişti. Miçotakis, burada Rum lideri Anastasiadis ile görüşmede bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs adasında "Türk işgalini" bitirmeyi hedeflediklerini dile getirmişti.

- Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs meselesini ele aldıklarını belirterek, BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri'nin gerçekleştirmesi beklenen gayri resmi 5'li konferansta yer alacaklarını dile getirmişti. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin fikirlerinin net olduğuna dikkat çeken Anastasiadis, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi kararları ile AB (Avrupa Birliği) kuralları kapsamında garantörlük sisteminin kaldırılmasını, Türk askerlerinin Kıbrıs adasından geri çekilmesini ve yeni oluşumun işlevselliğini sağlayabilecek bir çözüm amaçladıklarını ifade etmişti.

- Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin çalışmalar kapsamında yapıcı bir şekilde diyalog kurulması için uygun ortamın hazırlanmasının şart olduğunu kaydeden Anastasiadis, tehdit şartları altında böyle bir diyaloğun kurulamayacağını aktarmıştı. Anastasiadis, söz konusu ortam için Türkiye tarafından katkı sağlanması gerektiğine dikkat çekmişti.

- AB'nin (Avrupa Birliği) Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasına ilişkin çalışmalara daha aktif bir şekilde katılması için çağrıda bulunan Anastasiadis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelere ilişkin Miçotakis tarafından kendisine bilgi verildiğini söylemişti. Anastasiadis, bölge ülkelerinden temsilcilerin yer alacağı bir toplantıya işaret ederek, daha fazla detay veremeyeceğini kaydetmişti.

Miçotakis'in bu açıklamaları Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginliğe neden olacak gibi görünüyor. İYİ Parti lideri Akşener, dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs adasında Türk varlığının bulunduğunu, bunun "Türk işgali" olarak adlandırılamayacağını ifade etmişti. Akşener, KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) müstakil bir devlet olduğunu belirterek, Miçotakis'in haddini bilmesi gerektiğini söylemişti. Kıbrıs adasında 1974 senesinde bayrağın dalgalandırıldığını ve 1983 senesinde KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ilk Cumhurbaşkanı Denktaş tarafından yeni bir devletin kuruluşunun ilan edildiğini hatırlatan Akşener, Miçotakis'in öncelikle kendi ülkesinin sıkıntılarına yoğunlaşması gerektiğini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 13:59