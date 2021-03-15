Son Dakika: Erdoğan Açıkladı! 15 Mart Kabine Toplantısı’nda Hangi Kararlar Alındı?

15 Mart 2021 tarihinde Kabine Toplantısı gerçekleşti ve basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından düzenlenen basın toplantısında tüm ülkeyi yakından ilgilendiren konular hakkında açıklamalar yaptı. Son 15 günlük süreçte korona virüs kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşların aklındaki soruları yanıtladı ve Kabine Toplantısı’nda alınan kararları Türk milleti bilgisine sundu. İşte konu hakkında detaylı bilgiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu ve önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde tüm devletin seferber olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanelerinin de bu kritik süreçte oldukça önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Aşı Sıralamasında Dünyada 5. Sıradayız

Erdoğan, basın toplantısında aşılama çalışmaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde ilerlettiğimizi belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs sebebi ile başlayan aşılama çalışmalarında dünyada 5. Sırada olduğumuzu ifade etti. Salgın sürecini başarı ile yönettiğimizi söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, iki Şehir Hastanesi açıldığı hakkında konuştu. Salgının ilk günlerinden itibaren 80 milyar liralık destek ve teşvik verildiğini ifade eden Erdoğan, 6,5 milyar lira nakdi yardım oluşturulduğu hakkında bilgiler paylaştı.

Kısa Çalışma Ödeneği Mart Ayının Sonunda Bitecek

Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından düzenlenen basın toplantısında kısa çalışma ödeneği hakkında da konuşma yaptı ve Mart ayı sonrasında ödeneğe son verileceği bilgisini kamuoyu bilgisine sundu.

Cumhurbaşkanı erteleme haberi bekleyen vatandaşlara da müjdeli haberi verdi. Edinilen son bilgilere göre KDV ve prim ödemelerine 6 ay erteleme imkanının sağlandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra kredi borçlarının da ertelenmesi ile birlikte üreticilerin rahatladığı sözleri düzenlenen basın toplantısında ifade edildi.