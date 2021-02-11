Son dakika: Erdoğan'a koronavirüs aşısının ikinci dozu yapıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısının ilk dozunu 14 Ocak 2021 tarihinde yaptırmıştı. İlk dozun üstünden 28 gün geçmesinin ardından Erdoğan'a bugün koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Türkiye'de bulunan bütün vatandaşlara en kısa süre içerisinde koronavirüs aşısının uygulanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Bahçeli'ye de ikinci doz yapılmıştı

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'ye de CoronaVac aşısının ikinci dozu bugün yapılmıştı. Twitter hesabı üzerinden fotoğraf paylaşan Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirmişti. Bahçeli, fiziki mesafe, maske ve hijyen önlemlerine riayet edilerek koronavirüs sürecinin en kısa süre içerisinde atlatılmasını dilediğini ifade etmişti.

Koca: Hedef minimum yüzde 60!

Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 14 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan toplu aşılama programında şu ana kadar 2 milyon 800 binden fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozunun uygulandığını söylemişti. Koca, koronavirüs aşısının ilk dozunun uygulandığı kişilere 11 Şubat Perşembe günü itibarıyla ikinci dozun yapılacağını belirterek, nüfusun minimum yüzde 60'ına aşı yapılmasının amaçlandığını dile getirmişti.

"Yüzde 3,5 az görülebilir"

Türkiye'nin nüfusunun şu ana kadar yüzde 3,5'una aşı yapılmasının az görülebileceğini ancak koronavirüs aşısı üreten Almanya'da söz konusu oranın yüzde 3,7 olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin bu konudaki başarısının daha iyi fark edilebileceğini aktaran Koca, aşı tedarikinde bütün ülkelerin sıkıntı çektiğini söylemişti.

"65 yaş ve üstü tüm vatandaşlara sıra geliyor"

Koca, 11 Şubat Perşembe günü itibarıyla 70 yaş ve üstü vatandaşlar ile 12 Şubat Cuma günü itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların koronavirüs aşısı için sisteme tanımlanacağını belirtmişti.

"Üst düzey yöneticileri aşı yaptırmaya çağırıyorum"

Kritik hizmetlerin devam ettirilebilmesi ve topluma aşılama konusunda örnek olunabilmesi için hafta sonu itibarıyla üst düzey yöneticileri aşı yaptırmaya çağırdığını ifade eden Koca, belediye başkanları, il emniyet müdürleri ve valileri aşı yaptırmaya davet etmişti.

"100 milyonu dozdan fazlası için anlaşma sağlandı"

Koca, inaktif aşıların ithal edilmesi nedeniyle birçok kesimden tepki gördüklerini ancak ilk başta AB (Avrupa Birliği) olmak üzere çok sayıda ülkenin inaktif aşılara yöneldiğini dile getirmişti. Türkiye'nin 15 milyon doza yakın aşıyı teslim aldığını belirten Koca, 100 milyon dozdan fazlası için de anlaşma sağlandığını aktarmıştı.

70 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanıyor

Türkiye'de sisteme tanımlanan 70 yaş ve üstü vatandaşlar, randevularını alarak bugün itibarıyla sağlık kuruluşlarında koronavirüs aşılarını yaptırmaya başladı. Söz konusu vatandaşlar, ilk dozdan 28 gün sonra ikinci dozu yaptıracaklar. 65 yaş ve üstü vatandaşlar da 12 Şubat Cuma günü itibarıyla aşılanmaya başlayacak. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra hizmetin devam ettirilebilmesi için öncelikli sektörlerde yer alan vatandaşlar aşılanacak. Daha sonra kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşlara öncelik verilerek 18 yaşından büyük vatandaşlara aşı yapılacak. Son aşamada ise daha önceden sırası gelen ancak aşılanmayan vatandaşlara aşı uygulanacak.