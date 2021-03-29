Son Dakika: Erdoğan 29 Mart 2021 Kabine Toplantısı Sonrasında Ulusa Seslendi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 29 Mart 2021 Kabine Toplantısı sona erdi. Tüm bakanların katılımı ile gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı ve alınan kararları açıkladı. Peki 29 Mart Kabine Toplantısı’nda hangi kararlar alındı? Yasakların daha sıkı bir şekilde geri döneceği vatandaş tarafından düşünülüyordu. Erdoğan, tüm soruların yanıtlarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği ya da tam kapanma yaşanıp yaşanmayacağı bir süredir tartışılıyordu. Yeni renk haritasının da açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu olurken vatandaş dört gözle Erdoğan tarafından yapılacak konuşmayı bekledi. İşte Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları…

Hangi Tedbirler Alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına selamlama ile başladı. Türk milletinin değişime ve reformlara olan başlılığının hiçbir zaman değişmediği belirtildi. Ekonominin güçlenmesi adına pek çok projenin hayata geçirildiği haberi verildi. Yaşanan dalgalanmalar karşısında milletin daha bilinçli olduğu ve buna göre tavır alındığı açıklandı.

Yeni Risk Haritası

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in kırmızıya boyandığı açıklanmıştır. Üç büyük ilin bir ay içerisinde kırmızı hale gelmesi vaka sayılarının ne kadar bir artış gösterdiğinin kanıtı olarak değerlendirildi.

Cumartesi Yasakları Geri Geldi

Kırmızı renge boyanan illerde Cumartesi günü serbestliğinin kaldırılacağı açıklandı. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni risk haritasında mavi olan tek ilin ise Şırnak olduğu anlaşılmıştır. Akşam 21:00’dan sabah 05:00’a kadar uygulanan hafta içi yasaklarının ise devam edeceği öğrenildi.

Ramazan Ayında Paket Servis Olacak

Restoranlar ile ilgili de yeni bir karar alındığı haberi öğrenildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Ramazan ayında paket servis sisteminin geçerli olacağı bilgisi verildi. Toplu iftar ya da sahur programı ise yasaklandı.