Son Dakika: Elazığ’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Vali Açıklama Yaptı

Son dakika haberine göre Elazığ’da deprem yaşandı. Özellikle son dönemlerde deprem ile gündeme gelen Elazığ’da bu kez 4.1 büyüklüğünde olarak meydana geldi. AFAD açıklamasında depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Saatler 12:24’ü gösterirken Elazığ merkezde yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem korkuttu! Öğle saatlerinde yaşanan olay halk arasında paniğe sebep olurken AFAD ise depremin büyüklüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Sivrice, büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı bir duyuruya yer verdi.

Sabah saatlerinde beri Elazığ ilinde meydana gelen art arda depremler bulunuyor. Son olarak 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliğini 17.14 km olarak bildirildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaşanan talihsiz olay hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile deprem hakkında bilgiler paylaştı. Hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saat 12:24’ü gösterirken merkezde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ancak herhangi bir olumsuz durumun da bulunmadığı haberini verdi. Aynı zamanda paylaşımına geçmiş olsun dileklerini ekleyen Vali, Allah bizi korusun notunu düştü.

Geçtiğimiz sene de sık sık deprem haberleri ile gündemde yer tutan Elazığ son dönemlerde tüm ülkeyi korkutmakta. Ocak 2020 tarihinde de 6.8 şiddetinde meydana gelen Elazığ depremi ülke genelinde paniğe sebep olurken ülkemizdeki deprem gerçeğini de bir kez daha gözler önüne sermişti.

27 Aralık 2020 tarihinde de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depremi üst üste yaşanan doğal afet gelişmeleri açısından zor günler yaşatmıştı. 27 Aralık tarihinde meydana gelen bu olay 09:37 saatinde yaşanırken 14 artçı deprem daha meydana gelmişti. Yaşanan bu deprem Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedilmiş ancak can kaybı yaşanmamıştı. İçişleri Bakanı Soylu da konu ile ilgili olarak, elde edilen bilgilere göre herhangi bir kayıp yaşanmadığı haberini vermişti. AFAD yaşanan depremin büyüklüğünü 5.3 olarak ölçerken derinliğin ise 15,94 kilometre olduğu belirlenmişti. Gün içerisinde 14 artçı deprem daha yaşayan Elazığ halkı zor günler geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada hasar tespit çalışmalarına başlandığı bilgisini vermişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 14:42