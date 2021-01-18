Son Dakika: Ege Denizi’nde Deprem! 4 Büyüklüğünde 28 Kilometre Derinlikte Yaşandı

Son dakika haberine göre Ege bölgesi, bugün sabah saatlerinde deprem ile sarsıldı. 07.23 saatinde yaşanan olay günün ilk zamanlarında meydana gelirken korku dolu anları gerisinde bıraktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesi üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre Ege Denizi’nde yaşanan depremin büyüklüğünü 4, saatini ise 07.23 olarak kaydettiğini açıkladı. Bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen olay 28,18 kilometre derinlikte gerçekleşirken olay bölgesi ise Muğla’nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıktaki mesafede yaşandığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

AFAD son dakika açıklaması olarak Ege Denizi’nde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin yaşandığını duyurdu. İnternet üzerinden açıkladığı bilgi depremin derinliği ve gerçekleştiği saat hakkında vatandaşa bilgi verdi.

Öncelikle deprem anında panik anları yaşamadan sakin olmak oldukça önem taşır. Sabit olmayan dolap, monte edilmemiş raf gibi eşyalardan ve bu eşyaların yakınlarında durmaktan kaçınılmalıdır. Çök, Kapan, Tutun tekniği ile özellikle başımızı koruyarak sarsıntı süresi geçene kadar bu şekilde beklenmelidir. Merdiven, çıkış bölgeleri ve asansörlerden uzak durulmalıdır. Balkonlar deprem anında kullanılmamalıdır. Telefonlar acil durumlar dışında kullanılmamalı ihtiyacı olan insanların kullanımı için bırakılmalıdır. Kibrit, çakmak gibi malzemelere dokunulmamalıdır. Eğer tekerlekli sandalye kullanılıyorsa baş ve boyun korunacak şekilde sarsıntının geçmesi beklenmelidir.

Eğer yaşanan deprem anında açık alanda bulunuluyorsa binalardan, ağaçlardan ve üstümüze düşme tehlikesi bulunan diğer her şeyden uzak bir alanda durulmalıdır. Binalardan düşmesi muhtemel cam kırıkları ya da sıvılara karşı tedbir alınmalı, korunmalı bir durumda beklenmelidir. Deniz kıyısı uzaklarında durulmalıdır.

Deprem sonrasında ise ilk olarak kişinin kendi emniyetinden emin olması gerekir. Sonrasında çevrede bulunan insanlardan yardıma ihtiyacı olan birinin olup olmadığına bakılır. Cadde, sokaklar gelecek yardımları engellememek adına boş bırakılmalıdır. Deprem çantası ile birlikte buluşma noktasına gidilir. Artçı depremler yaşanması durumu mümkün olduğu için hasarlı binalara tekrar giriş yapılmamalıdır. Yardım çalışmalarına katılmak da önem teşkil eder. Özellikle yaşlılar, bebekler, hamileler ve engellilere yardımcı olunmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 08:41