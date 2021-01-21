Son Dakika! Dünyanın En Büyük Aşı Üretim Merkezinde Yangın

Hindistan’ın en büyük aşı üreticisi şirket olan Serum Enstitüsü’nde yangın çıktı… Yangın kameralar tarafından görüntülendi.

Son Dakika! Dünyanın En Büyük Aşı Üretim Merkezinde Yangın

Hindistan’ın Pune şehrinde yer alan Hindistan Serum Enstitüsü’nde büyük bir yangın çıktı. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bilinen işletmedeki yangının, yapım aşamasında olan binasında çıkan yangın, Hindistan devlet televizyonu NDTV tarafından paylaşıldı.

Yangın böyle görüntülendi

Hindistan’da dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde çıkan yangının ardından yetkililer kısa süre içinde müdahale ederken, aşı üretim sürecinin felaketten etkilenmediği de aktarıldı. İlk görüntülerde, dumanların bütün gökyüzünü kapladığı görüldü.

Hindistan serum enstitüsü, Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının da üreticisi.

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