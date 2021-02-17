Son Dakika Doğan Cüceloğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Dün İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan ve sevenlerini kahreden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun ölümünün nedenini öğrenmek için savcılık soruşturma başlattı. Doğan Cüceloğlu’nun eşinin evden ayrıldığı ve yardımcısının eve geldiği saatler arasında kalan yarım saati inceleyen savcılık, Doğan Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı bu süreyi derin inceleme altına aldı.

Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun ve yardımcısının ifadesine başvuruldu. Eşi Yıldız Cüceloğlu olay yerinde verdiği ilk ifadesinde Doğan Cüceloğlu'nun hiçbir güncel sağlık sorununun olmadığını belirtti.

Dün bütün Türkiye'yi kahreden psikolog ve yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu’nun ölümü ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenmeye başlandı.

Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu tarafından verilen ifadeye göre eşi ve kendisi evde bir süredir yalnızdı. Daha sonra Yıldız Cüceloğlu öğlen saat 13.30 civarında markete gitmek için evden ayrıldı. Saat 14.00’da Cüceloğlu çiftinin yardımcısı eve geldi. Doğan Cüceloğlu evde sadece yarım saat yalnız kalmış oldu. Eve gelen yardımcı Doğan Cüceloğlu’nu çalışma odasında yüzüstü bir şekilde yatarken buldu. Yardımcı hemen sağlık görevlilerinin çağırdı. Sağlık görevlileri Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini dile getirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Cüceloğlu’nun evden çıktıktan sonraki ve yardımcı eve gelene kadarki süreçte Doğan Cüceloğlu’nun evde yalnız olduğu zaman diliminde çevrede kayıt yapan güvenlik kameralarını inceleyecek.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerine yapılan ilk inceleme ve soruşturmada eve gelen yardımcının Doğan Cüceloğlu’nu yerde yüzüstü bir şekilde gördüğü ve düşmeye bağlı olarak kafasında çiziklerin olduğunu belirtildi. Adli Tabip tarafından hazırlanan raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort Damarı yırtıldığı için hayatını kaybettiği öğrenildi.

83 yaşında olan Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu olay yerinde verdiği ifadesinde saat 13.30’da evden çıktığını dile getirdi. Doğan Cüceloğlu'nun yakın zamanda bilinen bir rahatsızlığı olmadığını söyleyen eşi, Doğan Cüceloğlu’nun 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlattı. Eve gelen temizlik görevlisi ile de uzun sürede çalıştıklarını ve ona güvendiklerini söyledi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun cenaze namazı yarın Afet Yolal Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak. Ardından naaşı Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.