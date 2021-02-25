Son Dakika! Doğan Cüceloğlu'nun Öldüğü Güne Ait Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan, gerek bilgisi ile gerek yazmış olduğu kitapları ve seminerler ile bilime büyük katkısı bulunan Doğan Cüceloğlu geçen haftalarda Beşiktaş'ta ki evinde eşi tarafından ölü bulunmuştu. Ünlü psikoloğun ölümünün ardından yapılan incelemeler neticesinde dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Doğan Cüceloğlu'nun yaşamış olduğu yere ait kamera görüntüleri polis ekipleri tarafınca detaylı bir şekilde araştırmaya alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin bazı detaylar, soruşturma dosyasına eklendi.

Beşiktaş'ta ki yaşadığı bölgeye ait olan güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olan görüntülere göre, ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun öldüğü gün, temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun evine geldiği tespit edildi. Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, market alışverişinden dönen eşi tarafından evde ölü olarak bulunmuş acılı eş hemen ambulansı ve polis ekiplerini olay yerine çağırmıştı. Ölüme ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde, 83 yaşındaki yazar ve psikolog Cüceloğlu'nun düşmeye bağlı olarak Aort damarının yırtılması neticesinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olişkin soruşturma sürerken yetkililer güvenlik kamerası görüntülerinde inceledi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin dosyayı incelemeye aldı. Araştırma yapılan dosyaya ilişkin Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilgili yapılan araştırmalar neticesinde dikkat çeken bazı hususlara ulaşıldı. Polis ekipleri, olayın yaşamış olduğu güne ait güvenlik kameralarını inceledi, incelenen güvenlik kamerasında saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun oturmuş olduğu Beşiktaş'taki eve giriş yaptığı tespit edildi.

Kamera görüntülerinden sonra olaya ilişkin araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın yaşandığı günde 13.30 ile 14:00 arasındaki güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde, temizlik görevlisinin haricinde Cüceloğlu'nun yaşamış olduğuna yaşamış oldu apartmana herhangi bir şüpheli şahsın giriş yapmadığı tespit edilirken edinilen bilgiler ışığında emniyet görüntüleri ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin ait olan dosyaya ekledi ve soruşturma daha da derinleşti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 23:45