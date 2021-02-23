Son Dakika: Deprem Mi Oldu? Uzmanlar Büyük Depremin Yaklaştığını Söylüyor!

Milyonlar tarafından endişe duyulan deprem açıklamaları güncel olarak yapılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika depremleri hakkında bilgi paylaşıyor. Sizler için bugün yaşanan depremleri bir araya getirip derledik. Gün içerisinde meydana gelmiş olan depremin şiddeti, konumu ve saatini detaylı olarak yazıp güncelleme yaptık. Peki en son yaşanan deprem nerede oldu? Vatandaşlar deprem ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 23 Şubat 2021 tarihinde yaşanmış olan depremler hakkında detaylı bilgiler…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün yaşanan deprem hakkında en güncel bilgileri vatandaş ile paylaşıyor. Edinilen son bilgilere göre sabah saat 07:45’te Muğla Dalaman’da yaşanan bir sarsıntı olduğu öğrenilirken bu depremin şiddetinin 1.5 olduğu anlaşıldı. Sabah saatlerinde yaşanan bir diğer deprem ise 07:39’da Manisa Turgutlu’da meydana geldi. Manisa depreminin büyüklüğünün ise 2.7 olduğu ifade edildi.

Günün ilk saatlerinde ise 3 şiddetinin üzerinde iki depremin ülkemizde yaşandığı öğrenildi. İlk deprem 01:42’de 3,80 şiddetinde yaşanırken konumu ise Sivas olarak belirlendi. Sivas’ta yaşanan bu depremin derinliği ise 6,98 km olarak açıklandı. Ülkemizde 23 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen bir diğer deprem ise Ege Denizi’nde yaşandı. Ege’de korkutan depremin şiddeti 3,80 olarak ölçüldü. Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Gün içerisinde ülke genelinde yaşanan depremlerde can kaybı yaşanmadığı haberi öğrenildi.

Bugün yaşanan çok sayıda depremler vatandaşı korkuttu. Son zamanlarda sık bir şekilde kendini göstermekte olan sarsıntılar büyük depremin yaklaştığının habercisi olarak değerlendirildi. Özellikle İstanbul’da yaşanacak şiddetli bir deprem, felaket ile sonuçlanabilecekken vatandaş panik oldu. Türkiye’nin deprem bölgesi olması kritik zamanları beraberinde getirirken halk, her an büyük deprem tehlikesi ile yaşamakta. İstanbul’da son olarak 2019 senesinde 5.8 şiddetinde yaşanan deprem korku dolu anlar yaşatmıştı. Zaman zaman yıkıcı büyüklükte yaşanan depremler Türkiye’nin bir gerçeği.

Son dönemlerde Ege Denizi’nde yaşanan deprem sayısı da artmış ve üst üste sarsıntılar meydana gelmişti. Son olarak 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan korkunç deprem pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açmış ve fazla sayıda insanın evsiz kalmasına neden olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 15:31