Son Dakika: Deprem Mi Oldu? 2 Mart Tarihi Son Depremler

Bir deprem ülkesi olan Türkiye, yeni güne depremler ile başladı. Fay hatlarının geçtiği ülkemiz son günlerde deprem listesini güncelledi ve çeşitli sarsıntılar ile karşılaştı. 2 Mart 2021 tarihinde meydana gelen artçı sarsıntılar sebebi ile vatandaşlar panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ise deprem hakkında en güncel bilgileri halkın bilgisine sundu. Peki 2 Mart tarihinde nerede deprem oldu? Güncellenen deprem listesi ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Güncel olarak yaşanılan sarsıntılar ve depremin şiddeti haberimizin devamında yer almaktadır. İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve güne ait deprem gelişmeleri…

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olması sebebi ile halk çoğu zaman sarsıntı endişesi içerisinde yaşamını sürdürüyor. Özellikle Ege Bölgesi’nde meydana gelen ve şiddeti fazla olan depremler vatandaşı korkutmuştu. Geçtiğimiz senenin ekim ayından bugüne kadar yaşanan afet haberleri ülke genelinde panik ortamına sebep olmuş ve vatandaşı korkutmuştu. 2020’ye damga vuran ve üst üste yaşanan Elazığ depremleri de bir felaket olarak akıllara kazınmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler ile birlikte Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen sarsıntıların yerlerini ve şiddetimi güncel olarak paylaşıp vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Normalleşmenin ilk günü olan 2 Mart tarihinde de depremler yaşanmış ve halk arasında korku dolu anlara sebep olmuştu. Peki 2 Mart tarihinde yaşanan depremler nerede gerçekleşti? Son olarak edinilen bilgilere göre güncel deprem listesini sizler için hazırladık. Yaşanan depremlerin bölgeleri ve kaç şiddetinde meydana geldiği merak konusu olmuştu. İşte milyonlarca vatandaş tarafından ülke genelinde merak edilen deprem konu hakkında detaylı bilgiler ve son gelişmeler…

Kandilli Rasathanesi 2 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Vatandaş 2020 senesinden bu yana deprem konusunda korku yaşıyordu. Peki 2 Mart tarihinde nerede ve kaç şiddetinde deprem yaşandı? Ülke genelinde merak edilen soru ve yanıtı haberimizin devamında yer almaktadır.

2 Mart tarihinde günün ilk saatlerinde Konya, Manisa, Sivas, Şanlıurfa, İzmir, Malatya, Akdeniz ve Ege Denizi’nde gün içerisinde artçı depremler yaşandığı bilgisi öğrenildi. Güncel olarak meydana gelen bu depremler arasında en yüksek şiddet ise 2.8 olarak açıklandı.