Son Dakika Deprem! 6.2 Büyüklüğünde Yeni Zelanda Depremi Korkuttu

Türkiye ile arasında hava yolları ile yaklaşık 10 saatlik bir mesafe bulunan Yeni Zelanda’da meydana gelen deprem korkuttu! Depremin büyüklüğü 6.2 şiddetinde olurken insanlar panik anları yaşadı. Turistik açıdan oldukça önemli bir konumu olan Yeni Zelanda bölgesi yaz turizmi ile tercih edilen bir yer olmakta. Okyanusya kıtasında bulunan Yeni Zelanda, turizm haberlerinin yanında sık sık deprem haberleri ile gündeme gelmekte. Bugün tekrardan deprem yaşanan bölgede yapılan ölçümler ise depremin çok da masum olmadığını ortaya koydu. Ölçüm sonuçları depremin şiddeti için 6.2 dedi.

Bölge haklı, sıklıkla depremi tecrübe ederken şiddetli sallantılar yaşanıyor. Richter ölçeği bugün meydana gelen depremin ölçeğini 7.1 olarak gösterirken bölgede ve yakınlarında korku dolu dakikalar yaşandı.

Daha önce de olmuştu! Geçtiğimiz senenin ortalarında altıncı ayda tekrar bir deprem ile gündeme gelen Yeni Zelanda korku dolu haberler vermeye devam ediyor. 2020 yılının haziran ayında ise Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ölçüm yaptıkları depremin şiddetini ölçüp Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde olduğunu bildirmişti. Yapılan ölçüm fazla miktarda sallantı olduğunu kanıtlar nitelikte idi. Kurum, gerçekleşen depremin yerim tam on kilometre altında gerçekleştiğini açıklamış ve halkı bilgilendirmişti. Geçtiğimiz senenin altıncı ayında meydana gelen deprem için tsunami uyarısı ise verilmemişti. Yetkililer, dikkatli olunması konusunda bilgilendirmeler yapmıştı ve insanlardan bilinçli davranmalarını istemişti.

Tıpkı 2020 ve günümüz gibi iki yıl önce 2019 senesinde de benzeri bir olay Yeni Zelanda’da yaşanmıştı. Yaşanan deprem diğerleri gibi oldukça şiddetli olurken 7.4 büyüklüğünde olduğu belirlenmişti. Son dakika haberi olup kısa sıra içinde tüm dünya medyasında yer alan habere göre deprem, Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları’nda meydana gelmişti. Bölgedeki diğer ülkeler için de tehlikeli durumlara işaret eden deprem için yetkililer 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra da dikkatli olunmasını istemişti. 2019 yılında yaşanan bu deprem ıssız adalar grubunda olan Kermadec Adaları’nda yaşanmıştı. Bölge yaklaşık olarak 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor idi. Tsunami uyarısı sonradan iptal edilen olayda 185 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan kişi sayısının ise 500’den fazla olduğu açıklaması yapılmıştı.