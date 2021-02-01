Son dakika: DEAŞ'ın suikastçısı tutuklandı, operasyon bitti!

DEAŞ terör örgütünün Türkiye suikastçısının tutuklandığına dair flaş bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ terör örgütüne ilişkin Yalova'da kritik bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, söz konusu terör örgütünün Türkiye suikastçısının yakalanarak tutuklandığını ifade etti. Operasyonun bittiğini duyuran Soylu, istihbarat ve emniyet ekiplerinin yanı sıra Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yalova Emniyet Teşkilatı’nı tebrik etti.

"Yalova'da yaşadığı belirlendi"

Konuya ilişkin bir açıklama da Emniyet Genel Müdürlüğünden geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele ekipleri ve istihbarat ekiplerinin koordinasyon halinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı olduğu tespit edilen A.G. kod adlı teröristin yakalandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu teröristin, Türkiye'de kimliği açığa çıkmış DEAŞ'lı teröristlerin Avrupa'ya geçişinden ya da Avrupa'da yer alan DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişinden sorumlu olan A.Y. kod adlı terörist ile ilişkisi olduğu kaydedildi. Açıklamada, A.G. kod adlı teröristin Yalova'da yaşadığının belirlendiğine dikkat çekilerek, söz konusu kişilerin ve iletişim halinde bulundukları şüphelilerin bulunması için başsavcılık tarafından tahkikat başlatıldığı belirtildi.

"14 şüpheli yakalandı"

Bunun üzerine Yalova başta olmak üzere Şırnak, Mersin, Eskişehir, Sakarya ve İstanbul'da 20 Ocak 2021 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, DEAŞ terör örgütünün sözde liderleri A.G. kod adlı terörist ile A.Y. kod adlı teröristlerin de aralarında yer aldığı 14 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, yakalanan kişilerden birinin Türk vatandaşı, birinin Fas vatandaşı, 12'sinin ise Irak vatandaşı olduğu ifade edildi.

DEAŞ terör örgütü üyesi olan 8 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığı ifade edilen açıklamada, DEAŞ terör örgütü üyesi olan 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, DEAŞ terör örgütü üyesi olan bir kişinin ise savcılık kararıyla salıverildiği belirtildi.

"433 tane pasaport bulundu"

DEAŞ terör örgütü üyelerinin gizlendikleri ve ofis olarak değerlendirdikleri yerlerde arama yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu aramalar kapsamında iki tane tabanca, fişekler ve birçok doküman bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, aramalar kapsamında ayrıca sahte kimlik ve pasaport üretiminde kullanılan 9 tane teknik makine ele geçirildiği belirtilerek, sahte mühür ve ekipmanlarının ele geçirildiği kaydedildi. 346 tane sahte kimlik bulunduğu aktarılan açıklamada, 433 tane farklı ülkeler için hazırlanmış sahte pasaport ele geçirildiği bildirildi.

"Gasp ve yağmadan sağlanan paraları DEAŞ'a gönderdiler"

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın çalışmaları sonucunda kurulan yapıyla Sakarya, İstanbul ve Eskişehir'de yabancı iş insanlarına yönelik alıkoyma eylemi, yağma ve silahlı gasp eylemleri gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, söz konusu eylemler sonucu elde edilen paraların terör örgütü DEAŞ'a gönderildiği ifade edildi.

"Çalışmalar sürüyor"

Terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından yabancı kadınları tehdit etmek ve söz konusu kadınlara şantaj yapmak amacıyla kullanılan dijital verilerin ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına ve terör örgütünün diğer mensuplarına ilişkin faaliyetlerin sürdüğü eklendi.