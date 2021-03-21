Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi Açıklaması Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı ve kadına şiddet konusu hakkında konuştu. Kadına karşı şiddet ile mücadelenin sıfır tolerans ile süreceği yapılan açıklamada ifade edildi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi ve mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin 20 Mart 2021 gününde tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği yapılan açıklamada belirtildi. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusunda güçlü bağlılık gösterdiğini ve kadının toplumdaki statüsünü koruduğunu açıklayarak İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olunduğunu açıkladı. Başlangıç zamanlarında İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarının güçlendirilmesine teşvik etmeyi amaçladığını belirten İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin ailevi ve toplumsal değerleri ile bağdaşmayan eşcinselliğin normalleştirmeye çalışan bir grup tarafından manipüle edildiğini açıkladı. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı almasının da sebeple gerçekleştiği yapılan açıklamada ifade edildi.

Polonya da Sözleşmeden Çekilmek İçin Adımlar Attı

İstanbul Sözleşmesi hakkında ciddi endişeleri bulunan tek ülkenin Türkiye olmadığını belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Avrupa Birliği'nin 6 üyesi olan Bulgaristan, Çekya, Macaristan Litvanya, Slovakya ve Letonya'nın da İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamadığını söyledi. Bunun yanı sıra Polonya'nın da eşcinsel gruplar tarafından cinsiyet hakkındaki fikirlerin tüm topluma empoze edilme girişiminin gerekçe gösterildiğine ve sözleşmeden çekilmek için adımlar atıldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çekilme kararının hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınları korumaktan taviz verdiği anlamına gelmediği vurgusunu yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin aile içi şiddet ile hiçbir bağlantısı olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm Türk kadınlarının güvenliğinin ve haklarının korunmaya devam edeceğini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesi ile hükümet gündeminde ilk sıralarında olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Türkiye'nin bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek adına pek çok somut adım attığı ve bu mekanizmaların hala yürürlükte olduğu belirtildi. Türkiye'nin kadına yönelik şiddet ve mücadelesi için yeni reformların da hayata geçirileceği açıklaması yapıldı. Türkiye'nin bundan sonrasında da tüm kurum ve kuruluşları ile toplam ihtiyaçlarını giderecek çözüm ve önlemlere odaklanacağı açıklandı ve bu amaçla yürütülmekte olan çalışmaların güçlendirileceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 23:07