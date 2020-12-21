Son Dakika Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı! Fuat Oktay'a ne oldu? Son sağlık durumu nasıl

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan korkutan görüntüler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında fenalaştı. Fuat Oktay'a ne oldu? Fuat Oktay'ın son sağlık durumu nasıl? Siber Güvenlik zirvesinde korkutan görüntüler sonrası henüz açıklama yapılmadı.

Fuat Oktay fenalaştı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı siber güvenlik etkinliğinde konuşma sırasında fenalaştı.

Fuat Oktay'a ne oldu?

Kimse Fuat Oktay'a ne olduğunu anlayamadı. Yardımcıları ilk 5 saniye Fuat Oktay'ı ne hissettiğini ne anlatmaya çalıştığını anlayamadı ancak Fuat Oktay dondu kaldı. Hemen Ambulans çağrılan olay yerine Fuat Oktay hastaneye kaldırıldı.

Fuat Oktay sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siber güvenlik zirvesinde konuşma yaptığı sırada canlı yayında fenalaştı. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak Fuat Oktay'a ne olduğunu, neden donduğu merak ediliyor. Fuat Oktay'ın virüse yakalanıp yakalanmadığı da aşıyı yaptırıp yaptırmadığı da günün en çok merak edilen olayı oldu.

Oktay'ın fenalaşması ardından programa ara verildi.

İşte o görüntüler!