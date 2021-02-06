Son dakika: Çocuğunu boğmaya çalışan Nurcan Serçe gözaltında!

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Nurcan Serçe'nin kızını boğmaya çalıştığı anlar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. 2020 senesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandığı öğrenilen olaya ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizleriyle kızının üstüne oturdu

Sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde Nurcan Serçe'nin, ilk önce kızını kollarından tuttuğu görüldü. Nurcan Serçe'nin daha sonra kızını kanepeye yatırdığı ve acımasız bir şekilde dizleriyle kızının üstüne oturduğu fark edildi. Kız çocuğunun nefessiz kaldığı ve Nurcan Serçe'nin elinden kurtulmaya çalıştığı ama kurtulamadığı fark edildi. Nurcan Serçe'nin kendisini uyaran kişilere bağırıp çağırdığı ve tehditler savurduğu fark edildi.

Çocuklar yurda götürüldü

Nurcan Serçe'nin H.B. ile dini nikaha sahip olduğu öğrenildi. Cani kadının H.B. ile birlikteliğinden iki çocuğunun olduğu ifade edildi. Birinci evliliğinden 4 çocuğa sahip olan Nurcan Serçe'nin toplam 6 çocuğa sahip olduğu bildirildi. Nurcan Serçe'nin, polis ekipleri tarafından 4 Nisan 2020 tarihinde gözaltına alındığı ancak daha sonra salıverildiği ortaya çıktı. Devlet korumasına alınan 6 çocuğun ise yurda götürüldüğü kaydedildi.

Tekrar gözaltında

Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayılan Nurcan Serçe'nin tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan flaş açıklama

Nurcan Serçe'nin görüntülerine ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir çocuğun annesi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yayıldığına dikkat çekildi. Söz konusu olayın 2020 senesinin Temmuz ayında Kocaeli'de meydana geldiği belirtilen açıklamada, 21 Temmuz 2020 tarihinde bakım tedbiri kararı verildiği ve görüntülerde yer alan çocuk ile kardeşlerinin bakanlık tarafından hemen bakım ve koruma altına alındıkları ifade edildi.

"Hala devlet korumasındalar"

Açıklamada, çocukların hala devlet korumasında bulunduklarına dikkat çekilerek, Nurcan Serçe'ye ilişkin adli sürecin işlediği bildirildi. Avukatlar tarafından hukuki sürecin takip edildiği belirtilen açıklamada, tüm çocukların değerli olduğu ve çocukların psikolojik gelişimleri ile fiziksek gelişimlerini kötü etkileyecek şiddet ile daima mücadele edileceği, çocukların her zaman korunacağı kaydedildi.

Sosyal medya platformlarında tepki yağdı

Nurcan Serçe'nin çocuğuna şiddet uyguladığı anlara dair görüntüler sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu. Çocukların fiziksel olarak istismar edildiklerine dikkat çeken kullanıcılar, artık hapis cezasının çözüm olmadığını ifade ettiler. Kullanıcılar, çocukların ebeveynlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini belirttiler. Anneliğin sadece doğurmak ile olmadığına dikkat çeken kullanıcılar, kadınların sevgi veremeyecekleri çocukları dünyaya getirmemeleri gerektiğini kaydettiler. Kullanıcılar, görüntüde yer alan çocuğun sağlıklı bir psikolojiye sahip olamayacağını ve geç kalınmadan yardım edilmesi gerektiğini aktardılar. Sosyal medya platformlarında Nurcan Serçe'nin tutuklanması için etiket açıldı. Kullanıcıların, vicdansız kadınların annelik duygusunu tatmamaları için dualarını ilettikleri görüldü. Türkiye'de çocuklara yönelik şiddete mutlaka çözüm bulunması şart.