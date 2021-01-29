Son Dakika: CHP'de İstifa Şoku! Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi bugün istifa şokuyla karşı karşıya kaldı. Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi düzenledikleri ortak basın toplantısıyla istifa ettiklerini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ortak baasın toplantısı düzenleyerek partilerindeki görevlerine son verdiklerini duyurdu.

3 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

İlk açıklamayı yapan isim Mehmet Ali Çelebi oldu. Çelebi yaptığı açıklamada haksızlıklara boyun eğmeyeceğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yaptığı açıklamalarda: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma hızlı veri aktarmak için kurmuş olduğu ve 24 Haziran 2018 gecesi çöken adil seçim platformundan sorumlu olanları istifasını istedim. Çünkü daha önce sistemde doğabilecek aksaklıkların çözüme dair öneriler hiç bir şekilde dikkate alınmadı. Gereği yapılmamış ilgililer ne istifa etmiş nede görevden alınmıştır. Üstüne üstlük bu kişiler el üstünde tutularak üst yönetimde görev almaya deam etmiş ve birçok noktada ödüllendirilmişlerdir. Bu benim için ilk kırılma anı olmuştur. Halka verilmesi gereken bir hesap vardı verilmedi. Bedel ödenmeliydi ödenmedi. CHP yönetimindeki bu keyfi kan kusup kızılcık şerbeti içmemize neden olmuştur. 2018 Temmuz'unda milletvekili olmamdan hemen bir ay sonra partide gördüğüm sorulara dair bir bildiriyi şahsi Twitter hesabımdan yayınlayarak 20 Temmuz 2018 tarihinde partide ilkesel değişim için imza verdim." ifadelerini kullandı.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi mecliste ortak düzenledikleri ortak basın toplantısıyla birlikte parti içinde yaşadıkları sorunlardan bahsederek istifa etmelerinin gerekçeleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Üç milletvekilinin de ortak konusu parti içindeki fikir ayrılıkları, mobing ve kendilerine karşı izlenen tutumlar olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden üç milletvekilinin istifa etmesiyle birlikte mecliste koltuk sayılarında değişiklik yaşandı. Toplamda 138 koltuk sayısına sahip CHP bu hamle sonrasında koltuk sayısını 135'e düşürmüş oldu.