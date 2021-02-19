Son dakika: Cezaevlerinde aşılama sürecine geçildi!

Türkiye'de 14 Ocak 2021 tarihinde toplu aşılama süreci başlatılmıştı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama sürerken, sıra cezaevlerine de geldi. Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklara koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden geldi.

"Teması durdurmak imkânsız"

372 cezaevinde koronavirüs önlemlerine özen gösterilmesi ve personelin çabasıyla birlikte hem içeriden dışarı temasın hem de dışarıdan içeri temasın minimum düzeye indirildiği belirtilen açıklamada, koronavirüs vakalarında bu şekilde kontrolün sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, duruşma sevki, hastane sevki ve ürün tedariki gibi mecburi durumlar sebebiyle dışarı ile temasın durdurulmasının imkânsız olduğuna dikkat çekildi.

"240 kişi koronavirüsle enfekte oldu"

372 cezaevinde şimdi 55 kişinin koronavirüsle enfekte durumda olduğu aktarılan açıklamada, 19 Şubat Cuma günü itibarıyla cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan koronavirüse yakalanan kişi sayısının 240'a yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kişilerden 2'sinin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu belirtilirken, 33 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Koronavirüsle enfekte olan bütün hükümlü ve tutuklularının sağlık durumlarının iyi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu anda hiçbir hükümlü ve tutuklunun entübe durumda olmadığı aktarıldı.

"Tedavileri cezaevlerinde yapılan kişiler belirti göstermiyor"

Açıklamada, cezaevlerinde tedavileri yapılan 270 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs belirtisi göstermediği belirterek, söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

"Koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı gerçekleşti"

Cezaevi müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten etkilenen hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmenin sık sık yapıldığı belirtilen açıklamada, 14 Mart 2020 tarihinden beri 19 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin göğüs hastalıkları, beyin kanaması, böbrek yetmezliği, astım, KOAH, tüberküloz, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları sebebiyle hastanelerde koronavirüsten önce ya da koronavirüs esnasında tedavi altında oldukları kaydedildi. 9 hükümlünün ise koronavirüse bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Aşılama takvimine göre ikinci aşamada yer alan gruplar şöyle:

- Millî Savunma Bakanlığı,

- İçişleri Bakanlığı,

- Kritik görevlerde yer alan vatandaşlar,

- Özel güvenlik, zabıta,

- Adalet Bakanlığı,

- Cezaevleri,

- Akademisyenler ve öğretmenler,

- Gıda sektöründe çalışanlar,

- Lojistik sektöründe çalışanlar.



Üçüncü aşamada ise kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara öncelik verilerek 18 yaş üstü herkese aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise önceden kendisine sıra gelen ancak aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Koronavirüsün kontrol altında tutulabilmesi için aşılama süreci büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle sırası gelen her vatandaşın aşı yaptırmasında kesinlikle fayda var.