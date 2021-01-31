Son Dakika: Boğaziçi’nde Kabe Fotoğrafı Olayında 2 Tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayında 2 kişinin tutuklandığı haberine ulaşıldı. Savcılık yaşanan olay ile ilgili 4 şüpheliden 2’sini tutuklama kararı alırken diğer 2’si hakkında ev hapsi cezasına çarptırıldı. Açılan soruşturmanın sebebinin halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama olduğu ifade edildi. 4 şüphelinin sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Kabe fotoğrafının yere serilmesi ile ilgili soruşturma açıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayda okulun sahnesinde Perşembe günü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken bir grubun Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirmesi ülkede büyük tepkiye sebep olurken savcılık olaya el attı. Provokasyona ilişkin soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldığı öğrenildi. Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı haberi öğrenildi. Savcılığın verdiği karara göre, 2 şüpheli halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ile ilgili olarak ise konutunu terk etmeme kararı alındığı öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi karanının alındığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Hakimlik ise şüphelilerden 2’sini tutuklarken diğer 2 şüpheli hakkında konutu terk etmemek üzere adli kontrol tedbiri alındığı açıklandı.

Aynı zamanda üniversitenin LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap ile birlikte ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Kulübünde yapılan aramada söz konusu olan resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar da ele geçirilen materyaller arasında bulundu. İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.