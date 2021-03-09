Son Dakika: Bingöl’de Deprem Oldu! Şiddeti 4.0 Olarak Açıklandı

AFAD ,son dakika bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Edinilen bilgilere göre Bingöl’de bir sarsıntı yaşandığı haberi öğrenildi. Meydana gelen depremin şiddetinin ise 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Merkez Bingöl’de yaşanan korkutucu olay yerin 7.30 km derinliğinde yaşandı. 9 Mart tarihinde gerçekleşen sarsıntının tarihi 09.03.2021 olarak açıklanırken depremin yaşandığı saat ise 11:20:34 olarak kayıtlara geçti.

9 Mart 2021 tarihinde sabah saatlerinde yaşanan sarsıntılar kamuoyunu paniğe sevk etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalara göre Bingöl ve Batman’da 9 Mart Salı gününde iki şehirde deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Günün ilk saatlerinde yaşanan üzücü olayın Bingöl ve Batman’da olduğu haberi öğrenildi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin nerede olduğunu anlamak için araştırmalar yapmaya başladı. Bingöl’de meydana gelen sarsıntının şiddeti 4.0 olarak açıklanırken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar korktu ve bu doğal afetin merkezini öğrenmek istedi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin sabah saat 11:20’de meydana geldiği öğrenildi. 4.0 şiddetinde yaşanan deprem hakkında AFAD, gelişmeleri takip ediyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz 2020 yılından beri sıklıkla görülmekte olan deprem vatandaşı korkutuyor. Neredeyse her yeni haftada ülkemizin bir şehrinde yaşanan depremler, panik dolu anlar yaşanmasına sebep olmakta. Alınan son dakika bilgisine göre ise 9 Mart 2021 tarihinde sabah saatlerinde Bingöl’de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıyı hisseden pek çok vatandaş, depremin merkezini öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Önceki günlerde de Ege bölgesinde art arda devam etmekte olan depremler, bölge halkı tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde meydana gelen depremler hakkında son dakika gelişmelerini vatandaşlar ve bölge halkı ile paylaşmakta. Uzmanlar ise 2020 senesinden itibaren Türkiye’de yaşanan depremler ile ilgili olarak bir an önce tedbirler alınması hakkında uyarılarda bulunmakta.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 11:58