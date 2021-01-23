Son Dakika! Binada Yaşayanların Dikkatine Bakanlıktan Yeni Yönetmelik

Bakanlık tarafından açıklanan son dakika haberine göre, planlı alanlar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi resmi gazetede yayınlanmış olan değişikliğe göre, son günlerde yaşanan kuraklık probleminin giderek artması ve eğer önlem alınmazsa bu problemi daha da şiddetleneceği dikkate alınarak, bundan böyle 2000 metrekareden büyük olan parsellerde yapılacak olan bütün binalarda, yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre yoldan yüksek olan parsellerde, ara ara yoğun yağışlar sebebiyle yıkılabilen, ayrıca kaldırımlar üzerindeki yaya trafiği üzerinde baskı oluşturan yüksek olan bahçe duvarlarına da yeni bir düzenleme getirildi. Son zamanlarda kulaklık zili çalarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bazı önlemler alındı.

2000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak olan bütün binalarda kuraklığın önüne geçirebilmesi adına yağmur suyu toplama sistemi yapılması zorunlu hale getirildi.

Yapılmış olan değişikliklere göre mevzuata uygun olarak yapımı bitirilip iskan alınmış bir binanın bir yapıdan mevzuata aykırı olarak yapı kayıt belgesi alınmış olan bir bağımsız bölümü fark edilmesi, bulunması durumunda, diğer bağımsız olan bölümlerde tadilat yapılabilmesi mümkün olabilecek.

Diğer bir düzenlemeye ilişkin, yapı kayıt belgesi alınan bir binanın bulunan parsellerde, varsa kalan imar hakları dahil olmak üzere mevzuata uygun olarak yapılacak yeni binalar inşa edilebilecek.

2000 metrekareden büyük olan parsellerde yağmur sulama sisteminin getirilmesi ile, bahçe sulama veya suyun arıtılarak binanın gerekli işlerinde kullanılması, bahçe zeminin altına yağmur sulama sisteminin yapılması zorunlu hale getirildi.

Diğer bir alınan karara ilişkin yol kotu ile aynı seviyede olan ön bahçelerde yapılacak bahçe duvarı yüksekliğinin en fazla 50 santimetre olmasına ilişkin karar verildi.

Yoldan yüksekte bulunan ön bahçelerde ise duvar yükseklikleri ön bahçenin Tabii zemin kotunun maksimum 50 cm geçebileceği kuralı zorunlu hale getirildi.