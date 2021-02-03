SON DAKİKA: Bilim Kurulu Normalleşme Takvimini Açıkladı! Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Kalkacak, Kafeler Açılacak!

Vatandaşlar bir süredir koronavirüs mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kalkacağını araştırıyordu. Kafe, restoran ve benzeri işletmelerinin ne zaman açılacağı araştırılan konulardan birisiydi.

Bilim Kurulu tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre kısıtlamaların kalkması il il gerçekleşecek ve kafe ve restoranların açılması için vaka sayısının yüksek miktarda düşmesi gerekecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesi içeri uygulanacak sistemin detayları belli oldu. Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı açıklama ile birlikte vaka sayısının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kısıtlamaların kaldırılacağı öğrenildi.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARA NE ZAMAN KALKACAK?

Son 2,5 aydır sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs tedbirlerinin ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlara Bilim Kurulu üyelerinden cevap geldi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle pek çok işletme kapanmak zorunda kalmış ve neredeyse tüm vatandaşlar eve hapis olmuştu. Son aylarda önlemlerin sıkılaştırılması ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir gerileme yaşandı. Fakat ne yazık ki son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığı görüldü.

Bilim kurulu yeni bir normalleşme takvim üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan normalleşme çalışmalarına benzemeyecek olan bu planın detayları belli oldu. Koronavirüs vakalarına ülke bazında değil de il bazında bakılacağı ve kısıtlamaların illere göre gevşetileceği açıklandı.

Bilim kurulu üyeleri, illerde yapılan günlük test sayısının pozitiflik oranının yüzde birinin altına düşmesi durumunda o ildeki kısıtlamaların gevşetilmeye başlatılacağı konusunda mutabakata vardı. Örnek vermek gerekirse nüfusu 20.000 olan bir ilde yapılan testlerde pozitif vaka sayısının 200'ün altında olması durumunda o ildeki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak.

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haklarının kalktığı illerdeki bir sonraki gevşeme adımı kafe, restoran ve benzeri kapalı olan işletmelere maske, mesafe ve temizlik kriterleri geçerli olacak şekilde açılması olacak. İşletmeler açıldıktan sonra 18 yaş altında ve 65 yaş üstünde olan vatandaşların sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE YASAKLAR KALKACAK?

Bilim kurulunun pozitif vaka sayısının yüzde 1'in altında olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkacağını açıklaması ile birlikte vatandaşlar hangi illerde vaka sayıların yüzde 1’in altında olduğunu merak etti. Şu an için henüz bu konuda bilgi verilmedi.