Son Dakika: Biden’dan Çok Önemli Karar! Askeri Dengeler Değişecek

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, askeri alanda aldığı iki kararı kamuoyu bilgisine sundu. Joe Biden’ın açıklaması merak edilpldi. ABD’nin hangi kararları aldığı dengeleri değiştirecek nitelikte iken askeri alanda etkiler görülecek. İşte ABD’nin flaş askeri kararlar…

ABD başkanı Joe Biden son dakika bilgisine göre dengeleri değiştirecek iki haberi halkın bilgisine sundu. Alanında büyük etkilere sahip olacak açıklamaların beraberinde getireceği sonuçlar öğrenilirken kamuoyu son dakika açıklaması hakkında bilgi sahibi oldu. ABD’nin askeri dengeleri değiştirecek nitelikte alınan 2 karar hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte o kritik kararlar!

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan’a Yemen bölgesinde sağladığı askeri desteği sonlandıracağını bildirdi. Aynı zamanda Joe Biden yönetimi Almanya’da bulunan ABD askerileri hakkında da geri çekilmesine ilişkin süreci dondurma kararı aldığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesi hakkında Yemen’de yaşanan savaş için Suudi Arabistan’a verilen askeri desteği sonlandıracağına ilişkin açıklamalarda bulunup ilgili silah satışları hakkında da durdurulduğu bilgisini açıklamasında kamuoyu ile paylaştı. Biden, başkan seçildikten sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Amerika Birleşik Devletleri’nin diplomasi yaklaşımına ilişkin de bir konuşma gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmada Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü mesajını bildiren Başkan Biden, yönetim ile ilgili olarak her alanda diplomatik kurumların daha fazla kullanılabileceği mesajını paylaşırken uluslararası ittifak ilişkilerine verdikleri önem hakkında da vurgu yaptı.

Joe Biden, Yemen’deki durumu önceledikleri konusuna vurguda bulunurken ABD’nin Yemen’deki savaş sırasında Suudi Arabistan’a verdiği askeri destekte sona gelindiğini ve konu ile ilgili olan silah satışlarının da durdurulduğu haberini paylaştı. Biden aynı zamanda önceki Başkan Donald Trump dönemine de atıfta bulunurken ABD’nin artık Rusya’nın agresif eylemlerine boyun eğmeyeci açıklamasını yaptı.