Son Dakika: Başkan Erdoğan 11 Üniversiteye Kayyum Rektör Atadı, Fakülteleri Kapattı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atama ve bazı üniversitelerde bazı fakültelerin kapatılmasına, açılmasına ve isimlerinin değiştirilmesine yönelik kararlar aldı. Erdoğan, aldığı kayyum atama ve bazı üniversitelerde yapılacak olan değişiklik kararları ile yine tepki çekti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. İşte son dakika alınan atama ve üniversitelerde değişiklik kararları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan son dakika kararıyla birlikte 11 üniversiteye kayyum rektör atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sosyal medyada büyük ses getirdi.

Alınan kararlara göre;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut atandı.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber atandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin atandı.

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir atandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş atandı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek atandı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş atandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak atandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür atandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun atandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince bu atamaları yapan Erdoğan, sosyal medyada tepkiler oluşmasına neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan öğrenci ve hocaların direnişinin neredeyse birinci ayı doldu. Son günlerde yaptığı açıklamalarla ve öğrencileri hedef alan sözleri nedeniyle tepkiler alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kayyum atamaları yapması olayları tekrar kızıştırdı.

Resmi Gazete’de yaymlanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 5 Şubat 2021 tarihli kararla birlikte, 13 üniversiteye çeşitli fakültelerin kurulmasına, kapatılmasına, isim değiştirilmesine karar verildi.

Atamaların yanı sıra üniversitelerde çeşitli fakültelerin kurulması, kapatılması, isim değiştirmesi kararı da alan Erdoğan’a, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ne İletişim ve Hukuk Fakültesi kurdurması nedeniyle isyan edildi.

KAPATILACAK, AÇILACAK, İSİM DEĞİŞTİRECEK OLAN FAKÜLTELER