Son dakika: Bakanlara suikast hazırlığında olan PKK'lının cezası belli oldu!

İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik suikast davası, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Söz konusu dava kapsamında bugün karar verildi. PKK terör örgütü tarafından kendisine bakanlara yönelik suikast talimatı verildiğini belirten Sonay Bakar'a verilen ceza belli oldu. PKK'lı teröriste müebbet hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

- PKK terör örgütü mensubu Sonay Bakar'ın bakanlara yönelik suikast iddiasına ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadığı gerekçesiyle savcılık tarafından bu suçtan beraat etmesi talep edilmişti. Fakat savcılık, "ülkenin bütünlüğünü ve devletin birliğini bozduğu" gerekçesiyle PKK terör örgütü mensubunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istemişti.

- Öte yandan, sahte kimlik ile Sonay Bakar'ın Türkiye'ye girdiği belirlenmişti. Sonay Bakar'ın PKK terör örgütünün kırsal yapılanmasında yer aldığı saptanmıştı. Sonay Bakar, tahkikat sırasında 250'den fazla PKK'lı teröristi teşhis etmişti.

- PKK terör örgütü mensubu, farklı zamanlarda değişik yerlere bomba koyduğuna dair itirafta da bulunmuştu.

Sonay Bakar kimdir?

Sonay Bakar, 5 sene önce PKK terör örgütüne katılmıştı. 21 yaşındaki Sonay Bakar, Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün sözde sabotaj okulunda eğitim görmüştü. "Zenda Avesta" kod isimli terörist, patlayıcı devresi üretim biriminde de çeşitli eğitimler almıştı. Daha sonra da eylem düzenlemek üzere sahte kimlikle Türkiye'ye gönderilen Sonay Bakar, bakanlara yönelik eylem düzenlemek amacıyla İstanbul'da keşif faaliyetlerine başlamıştı.

Sonay Bakar, apartmanların çatı katlarında yatmasının ardından eylem düzenlemek üzere başkent Ankara'ya gitmişti. PKK terör örgütü ile iletişimi kesilen Sonay Bakar, kimliğinin ortaya çıktığı ve takibe alındığı düşüncesiyle terörist olduğunu itiraf ederek güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. "Ülkenin bütünlüğünü ve devletin birliğini bozduğu" gerekçesiyle hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan Sonay Bakar'a ilişkin "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan da bir iddianame hazırlanmıştı.

PKK terör örgütünde 200'e yakın patlayıcı devre ürettiğini itiraf eden Sonay Bakar, 30 adet tuzaklı mayın ürettiğini de söylemişti. Sonay Bakar, Akar ile Soylu'nun PKK terör örgütünün çok üstüne gittiğini, bu nedenle söz konusu bakanlara yönelik eylem kararı verildiğini ifade etmişti.