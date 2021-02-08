Son dakika: Bakan Selçuk, "Herkesin yüz yüze eğitime geçmesi imkânsız" dedi!

Türkiye'de okulların birinci dönemi 22 Ocak 2021 tarihinde bitmişti. Öğrencilerin ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmeyecekleri merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bunun üzerine belirli sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuştu. Fakat evlerinde bunalan ve okullarını özleyen öğrencilerden bazıları tüm sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime geçmesini istemişlerdi. Selçuk'tan bu isteğe olumsuz yanıt geldi.

"Koronavirüsün engel olmamasını umut ediyoruz"

Öğretmenlerle online toplantıda bir araya gelen Selçuk, 15 Şubat 2021 tarihinde ikinci dönemin başlayacağını hatırlattı. Selçuk, koronavirüsün artık engel olmamasını ve okulların öğretmen ve öğrencilerle eski canlılığına dönmesini umut ettiğini ifade etti. Okulların doğal ritmine geri dönmesini ve alışkın olduğu suretlere, renklere ve seslere kavuşmasını dileyen Selçuk, bütün sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin taleplere olumsuz karşılık verdi.

"Aynı anda yüz yüze eğitime geçilemez"

Selçuk, koronavirüsün seyrine bakıldığında bütün sınıf düzeylerinin eş zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesinin şimdilik imkânsız olduğuna dikkat çekerek, okullarda yüz yüze eğitimin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan bütün planların kısa bir süre içerisinde duyurulacağını aktardı.

Köy okulları hangi tarihte açılacak?

Türkiye'de bulunan köy okulları 15 Şubat 2021 tarihinde açılacak. Bütün sınıf düzeylerinde tam zamanlı açılacak olan köy okullarında yüz yüze eğitime geçilecek. Selçuk, köylerde koronavirüs vakalarına rastlanmadığı gerekçesiyle buralarda yaşayan çocukların eğitim hayatlarına yüz yüze devam edebileceklerini duyurmuştu.

Anaokulları hangi tarihte açılacak?

Türkiye'de tüm bağımsız anaokullarının açılış tarihi 15 Şubat 2021. Söz konusu anaokulları da tam zamanlı olacak şekilde açılacak.

İlkokullar hangi tarihte açılacak?

Türkiye'de ilkokulların tüm sınıf düzeyleri 1 Mart 2021 tarihinde açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın iki günü yüz yüze eğitim görecek.

Özel eğitim okulları hangi tarihte açılacak?

Özel eğitim okulları ile sınıfları 1 Mart 2021 tarihinde açılacak.

8'inci ve 12'inci sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi belli oldu mu?

8'inci sınıf öğrencileri ile 12'nci sınıf öğrencileri sınavlara hazırlandıkları gerekçesiyle 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Tam zamanlı olarak okula gidecek olan 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri, koronavirüs önlemleri altında eğitimlerini sürdürecekler. Selçuk, bu öğrencilerin sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmaları ve öğretmenleri ile iletişimlerini yüz yüze kurmaları gerektiğini dile getirmişti.

Sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar

Yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Öğretmenlere yönelik aşılama takvimi belli mi?

Yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenler koronavirüs aşılarını Şubat ayında yaptıracaklar.

Veliler istemezse ne olacak?

Veliler yüz yüze eğitimi kabul etmezlerse öğrenciler uzaktan eğitim almaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 12:21