Son dakika: Bakan Koca'dan "Kademeli normalleşmeye başlıyoruz" açıklaması!

Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinden itibaren şehir bazında kademeli olarak normalleşme sürecine geçilecek. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, normalleşme hamlelerine ilişkin çalışmaların büyük bir özenle yürütüldüğünü dile getirdi.

Koca, "yerinde karar" dönemiyle yani şehir bazında verilecek kararlara göre kademeli olarak normalleşileceğini bildirdi. 1 Mart 2021 tarihinde sürecin başlatılacağını belirten Koca, belirli kriterlere göre şehirlerin 4 risk grubuna ayrılmasıyla söz konusu sürece start verileceğini duyurdu.

Türkiye'de hangi önlemler uygulanıyor?

Türkiye'de uzun bir süredir koronavirüs vakalarını kontrol altında tutabilmek ve hastanelerdeki yükü azaltabilmek için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta içi her akşam saat 21.00'dan başlayarak sabah saatlerine kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta sonları ise aralıksız şekilde uygulanıyor. Hafta sonları vatandaşlar sadece alışverişe veya işe gitmek üzere dışarı çıkabiliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda restoran, lokanta veya kafe gibi işletmeler, vatandaşlara yalnızca paket servis hizmeti sunabiliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı zamanlarda ise söz konusu işletmeler yalnızca gel-al ya da paket servis şeklinde hizmet verebiliyor. Aynı zamanda eğlence merkezleri, disko, pavyon ve bar gibi işletmeler de bu süreçte tamamen kapalı tutuluyor.

4 farklı kategoriye ayrılacak

Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan şehirlerin aşılama ve vaka durumlarına bağlı olarak 4 kategoriye ayrılacağını ifade etmişti. O kategoriler şöyle olacak:

- Düşük riskli iller,

- Orta riskli iller,

- Yüksek riskli iller,

- Çok yüksek riskli iller.

Koca, bu şekilde hangi şehrin hangi kategoride yer aldığının ve nelerin açılıp nelerin kapanacağının da açıkça görülebileceğini belirterek, her hafta mutlaka bu konuda bir harita paylaşılacağını söylemişti. İki haftada bir olacak şekilde aç-kapa uygulamasının başlatılacağını kaydeden Koca, bakanlık olarak konuya ilişkin gereken açıklamaları yapacaklarını dile getirmişti.

"Vatandaşların kendi tutumlarına bağlı"

Vatandaşların önlemlere ne kadar dikkat ettiğine bağlı olarak 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla restoran, kafe ve lokantaların kademeli olarak açılabileceğini belirten Koca, bu şekilde bakanlık tarafından yapılacak bir hamleye gerek olmayacağını ifade etmişti.

"Her hafta paylaşacağız"

Koca, koronavirüs vakalarının en fazla ve en az olduğu 5'er tane şehrin duyurulduğunu kaydederek, bunu her hafta mutlaka duyuracaklarını ve şehir bazında koronavirüs tablosunun rahatlıkla görülebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Mart ayında Türkiye'de aşılama sürecinde ciddi bir yol kat edileceğini belirten Erdoğan, şehirlerin belirli kriterler doğrultusunda 4 kategoriye ayrılacağının altını çizmişti. Erdoğan, bu şekilde Mart ayından itibaren kademeli olacak şekilde normalleşmeye geçileceğini ifade etmişti. Restoran ve kafe gibi işletmeler hakkındaki kararın ilerleyen günlerde verileceğini aktaran Erdoğan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının vaka ve aşılama durumuna bakılarak belirli şehirlerde kaldırılabileceğini söylemişti.