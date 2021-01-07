Son Dakika: Alkol ve Sigara Zammı Yapılacak Mı? Yüzde 17 Zam 2021 Cumhurbaşkanı Kararnamesi

Karantina nedeniyle 2020 yılının son günleri vatandaşlarımız için koşturmaca içinde geçti. Elektrik, doğalgaz, köprü geçiş ve otoyol ücretleri derken bugün sigara ve alkole zam yapıldığı iddiaları gündemi meşgul etti. 25 Aralık 2020 tarihinde 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden düzenlenmesine karar verildi.

2021 ALKOL VE SİGARA ZAMMI

Yapılan yeni ÖTV düzenlemesi kolalı gazozlar, tütün ürünleri ve alkollü içecekleri kapsıyor. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek olarak sigara, alkol ve gazlı içeceklerde yapılan düzenleme aşağıdaki tablodaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü gereğince malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları

Geçtiğimiz dönem enflasyonla mücadele kapsamında sigara fiyatlarının artışını engellemek adına ÖTV nispi tutarı %67’den %63’e düşürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 21:40