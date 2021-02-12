SON DAKİKA: ALES Sınav Yerleri Açıklandı! ALES Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle ALES sınavı bir süreliğine ertelenmişti. Alınan son kararla birlikte 21 Şubat 2021 Pazar günü ALES'in belirli sınav merkezlerinde yapılacağı bildirildi. Az önce ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınav yerleri belli oldu. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır, ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 4 sınav ertelenmişti. Kısa bir süre önce ertelenen bu sınavların yüz yüze yapılacağı tarihler belli oldu. Ertelenen sınavlardan ilki olan ALES 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM, yaptığı son dakika açıklaması ile birlikte adayların sınavlara gireceği sınav merkezlerinin belli olduğunu duyurdu.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın giriş belgeleri çıktı ve adayların sınav giriş yerleri belli oldu. 2020-ALES/2 sınavı 25 Şubat 2021 tarihinde yapılacak ve adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgesini almak için 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

2020 ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2020-DHBT) 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES NEDİR?

Lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak olan adayların ve araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi akademik personel kadrolarına atanmayı talep eden kişilerin girmesi gereken sınava ALES denir. Bu sınava ayrıca doktora başvurusu yapmak isteyen adayların da girmesi gerekmektedir.