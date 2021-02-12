Son Dakika: Adalet Bakanı Gül’den Yeni Anayasa Açıklaması…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber’de katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara yanıtlar verdi. Çok tartışılan yargı reformu konusunda Gül, “Adil kararın makul sürede verilmesi esas olacak. Herkesin ortak talebi hukukun kolaylaştırıcı misyonunu yerine getirmek. Tüm kurumlar ve alanlarda ilgili adaletin sağlanması çabasındayız. En iyi reform en iyi uygulamadır. Kötü uygulamayla çok kötü bir sonla biter. Yargı hakem olsun, yeni uyuşmazlıklar çıkarmasın beklentisi var vatandaşlarımızın. Her gün yeni sorunlar vardır ve siyaset bunu çözmek için vardır. AK Parti reformcu bir parti. Empati yaparak bu süreç hazırlanmış oldu. Her kesimin görüşleri, fikirleri dinlendi.” dedi.

Gül’ün, yeni anayasa konusunda kullandığı ifadeler ise şu şekilde:

Sivil anayasanın hazırlanışı da toplumla olmalı. Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten nasıl bir metin çıkarsa milletin önüne götüreceğiz. Milletimizin layık olduğu bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız.

Biz mümkün olduğunca uzlaşı peşinde koşacağız. Bu sürecin olabildiğince çoğulcu yaklaşımla olması çok önemli. Cumhuriyetin temel nitelikleri daha da korunacak. Hazırlık yöntemi önümüzdeki günlerde netleşecek. AK Parti siyaseti statüko ile mücadele eden bir anlayıştır.

(Seçim barajı) Bu konuda partimizin de Cumhur İttifakı'nın da gündeminde olan bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları oldu muhalefete. Sürecin de yine müzakereyle, diğer partilerin de görüşlerinin alınması konusunda bir süreç izlendi. Demokrasiye yarayacak yöntem nedir onun üzerinde duruyoruz. Seçim hakkına hangisi daha katkı sağlar buna bakıyoruz. Baraj konusuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Nihai olarak verilmiş bir karar yok. Siyasetin konuşup neticeye bağlaması gereken bir konu.