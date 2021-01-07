Son Dakika! ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'dan İddiali Açıklamalar

Son dakika haberine göre, ABD'de Kongre binasına yapılan baskının ardından, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden tarafında yeni bir açıklama geldi. Başkan Joe Biden dün yaşanan olayları "Amerika Birleşik Devletlerinin tarihinin en karanlık günlerinden biri" olarak tanımlayan Joe Biden, Trump'ı ise retorikle şiddeti alevlendirmek ve demokrasinin altını oyduğunu ifade etti.

Joe Biden, Kongre binasını basanlar kişiler için ise "yerli teröristler" ifadesini kullandı.

ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Beyaz Saray'a çıkacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, Eski Başkan Trump'ı ise Amerikan seçmenlerinin seslerini kısmak için bir çeteyi kullanmaya çalışmakla itham etti. Delaware'deki yapılan basın toplantısında Biden, "ABD Başkanları hukukun üstünde değildir" şeklinde sözler kullandı.

Biden, Kongre saldırısına güvenlik güçlerince verilmiş olan cevabın Black Lives Matter yani Siyahların Hayatı Önemlidir. Eylemlerine verilen cevapla kıyaslandığında, adaletin eşit hayata geçirilmesine yönelik açık bir başarısızlık olduğunu vurguladı.

Joe Biden, Kongre baskına katılmış olan şahısların büyük bir kısmının beyaz olduğunu vurguladı ve polisin ırkları yüzünden onlara herhangi bir saldırgan bir muamelede bulunmadığının vurguladı.

Joe Biden yaptığı açıklamanın devamında ise, Hiç kimsenin dünkü kişilerin, Siyahların Hayatı Önemlidir göstericilerinden bir grup olsaydı, o kişilere dün kongreyi basan haydutlardan çok farklı davranılırdı diyemez, şeklinde bir ifade kullandı.

Donald Trump'ın, Yüksek Mahkeme'de tam 9 adet yargıca ihtiyacı olacağını düşündüğünü ve daha seçim başlamadan yapılacak olan seçimin mahkemede biteceğini düşündüğünü ama yargıçlar hukuka ve anayasaya uygun davrandığı için Trump'ın buna çok şaşırdığını dile getirdi.

Onlar protestocu değil yerli teröristti, şeklinde bir söylem gerçekleştiren Biden, Trump'ın demokrasiye zarar verdiğini bizim demokraside başkan, hiçbir zaman 'kral' değildir. Demokrasilerinin üç eşit ve bağımsız kolu olduğunu ve başkanın kesinlikle kanunların üzerinde olmadığını, yaşanan olay neticesinde ise demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi gerektiğini ve ABD'de eşitlik prensibinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Biden, bunları yapmak için ise politize edilmiş Adalet Bakanlığı'nın etkin olmayacağını dile getirdi

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 00:09