Son Dakika: ABD Gemisine Korsan Saldırısı!

Türk vatandaşlarının yer aldığı Mozart adlı kuru yük gemisine yönelik saldırının ardından Batı Afrika’da bir korsan saldırısı daha yaşandı. Denizcilikle ilgili bilgiler veren basın kaynaklarına göre Gine Körfezi’nde bir kargo gemisi korsanların hedefi oldu.

Sabah saatlerinde saldırıya uğradı

Gemi kaçırma olaylarının büyük kısmı Gine Körfezi’nde

Togo açıklarında yaşanan saldırıda, geminin ABD bayraklı olduğu ifade edildi. Kargo gemisinin Kanarya Adaları’ndan Nijerya’nın Lagos eyaletine hareket eden kargo gemisinin saldırıya uğradıktan sonra, rotasından çıktığı kaydedildi. Korsanların en aktif olduğu bölgelerden biri olan Gine Körfezi’nde birçok geminin mürettebatı kaçırıldı. ABD gemisinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Korsanların gemileri en çok hedef aldığı, tehlikeli bir bölge olan Gine Körfezi, 2020’de korsan saldırılarının en çok yaşandığı bölge oldu. Geçtiğimiz yıl dünyada 135 gemi mürettebatı kaçırma olayı yaşanırken, bu olayların yüzde 95’i Gine Körfezi’nde olmuştu. Bu saldırıların ekonomik zararı ise 818 milyon dolara yakın.