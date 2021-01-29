Son Dakika: ABD'de Sıvı Nitrojen Sızıntısı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika haberine göre ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen paniği yaşandı. Bu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen su sızıntısı ölümle sonuçlandı. Yaşanan üzücü olayda 6 kişinin vefat haberinin geldiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. ABD’de yaşanan kimyasal facia panik yaratırken korku dolu dakikalara sebep oldu. Georgia eyaletinde meydana gelen kimyasal facia ölümle sonuçlanırken 6 kişinin hayatını kaybettiği haberi öğrenildi.

Yaralanan 5 kişinin güncel durumu hakkında yeni bir bilgi bulunmazken yaşanan olay büyük bir paniğe sebep oldu. Bir atık tesisinde yaşanan sıvı nitrojen sızıntısı ölümle sonuçlandı. Meydana gelen kimyasal facia sebebi ile 6 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de yaralandığı haberine ulaşıldı. ABD’nin Georgia eyaletindeki Gainesville ilçesinde bulunan bir atık tesisinde yaşanan sıvı nitrojen sızıntısı 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken yaşanan korkunç olay 5 kişiyi de yaralı bıraktı. Öğrenilen 6 vefat haberinin 5’inin olay yerinde gerçekleştiği bilinirken birinin ise olay yerinden hastaneye kaldırıldıktan sonra acil durum odasında yaşandığı öğrenildi. Hastanenin acil durum odasında yaşamını yitiren diğer yaralı ABD’nin Georgia eyaletinde yaşanan kimyasal facianın sebep olduğu ölü sayısını 6’ya çıkartırken yardım için olay yerine gelen itfaiyeden 5 personelin de yaralandığı haberi öğrenildi. Son dakika haberine göre yaşanan olay korku dolu anlar yaşatırken büyük facianın ölümle sonuçlanması ise kaos ortamı yarattı.

Yaşanan korkunç olayın ABD’nin Atlanta kentinde bulunan “Prime Pak Foods” isimli şirkete ait kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste sıvı nitrojen sızıntısı meydana gelmesi ile yaşandığı öğrenildi. Yaşanan kimyasal sızıntı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Bölge itfaiye sözcüsü ise konu ile ilgili olarak kimyasal sızıntının yerel saate göre 10.12’de meydana geldiğini ve yardım için gelen ekiplerin özel koruyucu kıyafetler giydiğini aktardı. Yaşanan korkunç olayda 6 vefat haberi gelirken yaralıların 3’ünün ise durumunun kritik olduğu biliniyor.