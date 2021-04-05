Son Dakika: 5 Nisan Günü Koronavirüs Nedeniyle 193 kişi Vefat Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir yıldan uzun süredir ülkemizin de etkisi altında olduğu koronavirüs vaka sayıları günlük olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaşmakta, Koca bugün de güncel vaka sayılarını paylaştı. Haberimizde 5 Nisan gününe ait güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre arttı. 5 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1706'i semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi. Vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 25 bin 627 oldu.

Sağlık BakanlığıFahrettin koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1706'sı semptomatik olmak üzere toplam vaka sayısı .42 bin 551 olarak tespit edildi. koronavirüs yüzünden son 24 saatlik dilim içerisinde vefat sayısı ise 193 olarak belirlendi.193 Vatandaşımız koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 32 bin 456'ya ulaşırken, pandemiden bu yana toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi.

Bugünkü İyileşen kişi sayısı 25 Bini Geçti

Son 24 saat içerisinde tedavisi tamamlanan kişi sayısı 25 bin 627 oldu. 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla beraber pandemiden bu zamana kadar toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplamda yapılan test sayısı ise 39 milyon 811 bin 595 olurken, ağır hasta sayısı ise 2 bin 407 olara kayıtlara geçti. diğer bir yandan hastalarda zatürre oranı da %3,1 olarak belirlendi..

4 Nisan Tarihinde 41 Binin Üstündeydi

Diğer yandan dün, 4 Nisan tarihinde koronavirüs sebebiyle 185 kişi hayatını kaybederken, 1508'i semptomatik olmak üzere 41 bin 998 yeni vaka kayıtlara geçmişti.