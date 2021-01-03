SON DAKİKA! 2021 Yılında Emekli Maaşı ve Memur Maaşı Ne kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 2020 yılı Aralık ayı enflasyonunu yarın saat sabah 10.00'da açıklanacak. Yaptığı açıklama sonucunda ise, milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

Emekli ve memur maaş zamları için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınmaktadır, Geçtiğimiz yıl 2020 yılı Kasım ayında % 2,3 yükseldi. 2020 yılının Temmuz ayı ile Kasım ayı döneminde enflasyon %7,02 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranındaki yukarı yönlü artış ile beraber memur ve memur emeklilerine maaş zammı enflasyon farkı verilmesi durumu ile ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklisi olan kişilere 2021 Ocak ayında maaşlarına %3 zam olacak.

Maaş Zammı ve Enflasyon Farkı 15 Ocak 2021 Tarihinde Verilecek

Ayrıca geçtiğimiz 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun %4'ü aşan bölümü kadar ise fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeli olarak çalışanlar, geçici personel olarak görev yapanlar ve memur emeklileri ise zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Sayları 12 milyona yakın olan SSK ve Bağ-Kur emeklisine de 2021 yılı Ocak ayı maaşları zamlı bir şekilde ödenecek. Bu zam oranının tam olarak ne kadar olacağı ise yarın, 4 Ocak'ta netliğe kavuşacak.

Son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:

En düşük alınacak olan emekli aylığı; esnafta 2 bin 36 TL, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 410 TL, memurlarda ise bu rakam 3 bin 10 TL'ye yükselecek.

En Az Memur Maaşı 3.978 TL

Aile yardımı hariç olmak üzere en düşük alınan memur maaşı 3 bin 978 TL'ye çıkacak. Eş yardımı 375,52 TL, 0 ile 6 yaş arasındaki çocuk yardımı ise 82,60 TL, 6 yaş üstü çocukları bulunan kişilere ise çocuk yardımı ise 41,30 TL'ye çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu bulunan, eşi ise herhangi bir işte çalışmayan memur aylık 505,55 TL alıyorken, bu miktar 540,72 TL'ye ulaşacak.

Doktora 2.808 TL

Emekli Sandığı çerçevesinde emekli olan doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808 TL, uzman olmayanlarda ise bu tutar 2 bin 147 TL' ye ulaşacak.

65 Yaş Aylığı

65 yaş aylığı alan vatandaşlara 711,50 TL'den 761,02 TL'ye çıkacak.

Engelli Aylığı

%40 il5 %69 engeli olan kişilerin aylığı 607,50 TL, % 70 ve üzeri engeli olan kişilerin aylığı da 911,24 TL yükselecek.

Evde Bakım Ücreti

Evde bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınına, bakan kişilere ödenen 1.544 TL miktarındaki aylık, 1. 652 TL olacak.