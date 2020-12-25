SON DAKİKA! 2021 Yılı İçin 16 Bin Sağlık Personeli Alınacak

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılı için tam 16 bin sağlık personeli istihdam edilme kararı çıktı. İstihdam edilecek dallar ise şu şekilde; diş tabibi, hemşire, psikolog, diyetisyen, ebe, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, eleman sağlamak konusunda zorluk ve sıkıntı çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacı ile önümüzdeki yıl yani 2021 yılında 16 bin sözleşmeli olmak üzere sağlık personeli istihdam edileceği öğrenildi.



Resmi Gazete'nin bugün çıkan yeni sayısında yayımlanan konuya ilişkin olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği haber geldi. Geçtiğimiz yıl 2019 senesinde Çin’de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2020 yılının Mart ayında ülkemizde etkili olmaya başladı. Uzun süredir yaşanılan pandemi sürecinde gerek Türkiye gerek diğer dünya ülkelerinde sağlık çalışanları koronavirüs hastaları için sabah, akşam demeden çalıştı. Bu zorlu günlerde sağlık çalışanlarına ihtiyacımız her zamankinden daha fazla.Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bütün dünyayı saran ve ülkeler üzerinde etkili olan koronavirüsün etkisi ile Sağlık Bakanlığı’da sözleşmeli sağlık personeli alımlarını arttırmıştı. Sağlık çalışanlarına ilişkin 14 ayrı branş olmak üzere toplamda 12 bin sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanları zaman bu zorlu süreç içinde tekrardan açılabiliyor. Geçtiğimiz aylarda ise; Hemşire, Sağlık Teknikeri, Ebe, Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Psikolog, Biyolog, Terapist, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, ve diğer sağlık personeli kadroları için alımların arttığı gözlemlenmişti. Son gelen habere göre ise 2021 yılında tam 16 bin sözleşmeli sağlık çalışanının istihdam edileceği öğrenildi. 2021 yılına az bir süre kala çıkarılan karar, çok sayıda sağlık çalışanını ilgilendiriyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 09:39