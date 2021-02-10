Son Dakika: 2 asker şehit, 4 asker yaralı!

Son dakika : Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit düştüğünü ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;" Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş ve 4 kahraman silah arkadaşlarımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit olmuştur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. Çatışmada yaralanan 4 askerin ise hastanede derhal tedavi altına alındığı duyuruldu. Ayrıca terör örgütüne ağır bir darbe indirildiğide vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 00:27