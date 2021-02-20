SON DAKİKA 1 Mart'ta Normalleşme Başlıyor! Hangi Kısıtlamalar Kalkacak Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mart ayı ile birlikte normalleşmeye gidilebileceğinin müjdesini verdi. Erdoğan ayrıca normalleşmelerin ülke genelini kapsamayacağını, il ve bölge bazlı şartlı planlamalar ile kısıtlamaların gevşetilebileceğini belirtti.

Normalleşmelerin dört ana unsur göz önünde bulundurularak yapılacağını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, bu unsurların il vaka sayısı, test pozitiflik oranı, hastanelerdeki güncel durum, ve aşılama oranı olarak belirlediklerini ve bu unsurlar dahilinde normalleşmelerin il sağlık müdürlükleri ve valilikler tarafından uygulanacağını da ayrıca vurguladı.

Sözlerinin ardından kısıtlamaların devamlılığı ve artırılabilirliğinin de valilikler ve il sağlık müdürlüklerince sağlanabileceğini ekledi. Bu kapsamda ilk kısıtlama Giresun Valiliğinden geldi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da normalleşme planı hakkında bilgi verdi. Dört ana unsur ile il ve bölgelerin inceleneceği ve bu unsurlar haricinde alt belirteçlerinde olacağını söyledi. Ayrıca konuşmalarına 7-14 günlük vakaların sayıları, yapılan Covid-19 testleri, yoğun bakımların doluluk oranı ile sevişlerdeki yatan hasta sayısı, illerdeki aşılama durumu ile ilgili süreci olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme olduğu takdirde kısıtlamaların geri gelebileceğini de ekledi. Okul, kafe ve restoranların açılması hakkın da ise normalleşmenin en büyük parçalarının yüz yüze eğitim ile gıda sektörünün devamlılığının sağlanması olduğu, normalleşmenin başlaması ile gerekli adımların atılacağını ve durumun belirli aralıklar ile takip edilerek gerekli hallerde tekrar kısıtlamaların geleceğini de ayrıca belirtti.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile birlikte de 1 Mart'tan itibaren geçilecek olan normalleşme sürecinin detayları kapsamlı bir şekilde belli oldu. Koca, belirlenen kriterler çerçevesinde bu tarihten itibaren kısıtlamaların yavaş yavaş kalkacağını dile getirdi. İllerin vaka sayıları nüfuslarına oranlanacak ve bu oranlar düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Her il risk seviyesine göre değerlendirilecek ve kısıtlamalar aşamalı olarak kalkacak.

HANGİ KISITLAMALAR KALKACAK?

Henüz tam olarak hangi kısıtlamaların kalkacağı netleşmemiş olsa da güncel olarak vaka sayıları en düşük olan illerden biri olan Bartın'da kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Bu ilde 1 Mart'tan itibaren il genelinde bulunan tüm okullar yüz yüze eğitime geçecek. Üniversiteler teorik eğitimlerini çevrimiçi yapacak fakat uygulamalı eğitimlerini kademeli bir şekilde yüz yüze yapabilecek. 1 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşların umumi pazar yerlerini girmelerine yönelik kısıtlama kalkacak.