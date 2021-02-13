Son 75 Yılın En Kötüsünü Yaşıyorlar! 1945 Yılından Bu Yana Bu Kadar Zor Zamanlar Yaşamadılar

Çin de başlayan salgın neredeyse 1 yıldır tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam ediyor. Salgın karşısında tüm dünyaca kapanmalar yaşasak sert önlemler alsak da hem hayatlarımı hem de yaşadığımız ülkelerin ekonomileri çok fazla etkilendi. Şehirlerdeki iş sayıları azaldı, ekonomiler küçüldü. Kimi ülkeler ise diğerlerine göre daha fazla etkilendi. Güçlü gördüğümüz ülkelerden ikisi de salgın döneminde oldukça zararlı çıktı. Dünyanın en güçlü ve sömürge kralı olarak görülen İngiltere ve hem eğitim hem de yaşam standartları ile kendinden sıkça bahsettiren Norveç Bu iki ülkede salgın nedeniyle tarihsel anlamda en kötü zamanlarını yaşıyorlar!

%9,9 KÜÇÜLDÜ

Dünyanın sömürge devleti olarak tanınan İngiltere ekonomisi ise oldukça güçlü görünürdü. Sterlin her ne kadar değerini korusa da İngiltere ekonomisi salgın döneminde %9,9 gibi rekor bir seviyede küçülme yaşadı.

Bu düşüş ise İngiltere’nin kayıt altındaki tarihindeki en kötü oran oldu. Hatta İngiltere için resesyon uyarıları gelmekteydi. Fakat ülke 2020 yılının son çeyreğinde büyüme göstererek bu riskten paçayı son anda kurtardı.

%1 ORANINDA BÜYÜME GÖRÜLEBİLDİ

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından İngiltere için açıklanan raporlara göre gayri safi yurt içi hasıla son çeyrekte sadece %1 oranda büyüyebildi. Fakat bu bile İngiltere için oldukça sevindirici bir haber. Çünkü uzmanlar büyüme için sadece %0,5 oranını ön görmüştü.

2021 İÇİNDE SENARYOLAR KÖTÜ

2020 yılında tarihinde en büyük düşüş yaşayan İngiltere için de 2021 yılı içerisinde eski ekonomik düzeyine dönmesi beklenmiyor.

Avrupa’da ise eğer bir ülke iki çeyrek üst üste ekonomik daralma gösterirse resesyona girmiş olarak değerlendirilir. İngiltere de 2020 yılının son çeyreğinde %1 oranında ekonomik büyüme göstermeseydi resesyona girmiş olarak değerlendirilecekti. Bu da ülkenin dış anlamdaki ekonomik saygınlığı açısından oldukça kötü bir etiket olacaktı.

Diğer bir yandan da 2021 yılının özellikle ilk aylarda İngiltere için hala ciddi anlamda daralma bekleniyor. İngiltere şimdilik resesyona girmekten kurtulsa da risk hala devam ediyor.

NORVEÇ’TE SON 75 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Hepimizin eğitim sistemi ile örnek gösterdiğimiz en iyi ekonomilerden biri olarak baktığımız Norveç’te oldukça zor günler yaşıyor.

Norveç 2020 yılında %2,5 oranında küçülme gösterdi. Aslında bu küçülme oranı küresel anlamda diğer ülkelerin ekonomik daralmalarına kıyasla daha olumlu bir atmosfer çiziyor. Fakat gerçek böyle değil. Norveç’in yaşadığı bu daralma ülkedeki son 75 yılın yani 1945 yılından bu yana gösterilen en kötü performans. Ayrıca Norveç büyük ekonomilere kıyasla daha az nüfusa yani daha az çalışan gücüne sahip.

Doğru yatırım araçları olsa da yeterli iş gücü olmadan diğer ülkeler gibi hızlı bir şekilde ekonomik toparlanma yaşaması daha da zor.

Öte yandan Norveç 2020 yılının son çeyreğinde %1,2 oranında büyüme göstermesi beklenirken %1,9 büyüdü

Norveç Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte Euro Bölgesi’ne göre ise daha iyi performans gösterdi. Euro Bölgesi’nin gayri safi yurt içi hasılasında %7’ye varan küçülmeler yaşanmışken Norveç tek başına Euro Bölgesi’ne göre çok daha iyi bir performans gösterdi.